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Движение транспорта на участке ул. Гордеевской временно приостановят. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Согласно информации, движение транспорта на участке улицы напротив дома №121 будет приостановлено в период с 06:00 12 ноября по 20:00 17 ноября.
При этом для удобства автомобилистов на подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств.
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