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Общество

Движение транспорта на участке ул. Гордеевской временно приостановят

11 ноября 2021 14:27  [103] Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Движение транспорта на участке ул. Гордеевской временно приостановят. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно информации, движение транспорта на участке улицы напротив дома №121 будет приостановлено в период с 06:00 12 ноября по 20:00 17 ноября.

При этом для удобства автомобилистов на подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств.

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Теги:
движение Канавинский район
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