Движение транспорта на участке ул. Гордеевской временно приостановят Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Движение транспорта на участке ул. Гордеевской временно приостановят. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно информации, движение транспорта на участке улицы напротив дома №121 будет приостановлено в период с 06:00 12 ноября по 20:00 17 ноября.



При этом для удобства автомобилистов на подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств.