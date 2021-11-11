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Лебеди из водоема в Сормовском парке переведены на зимовку. Об этом пишет ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона.
Согласно информации, птицы не являются дикими, за ними ухаживают сотрудники администрации Сормовского парка.
Напомним, что ранее нижегородцы в соцсетях жаловались, что птицы якобы находятся в бедственном положении, так как пруд в Сормовском парке уже практически замерз.
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