Центр управления для работы с обращениями горожан появится в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Муниципальный центр управления для работы с обращениями горожан появится в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман.

Согласно информации, в бюджете на будущий год заложено создание новой структуры для эффективного взаимодействия нижегородцев с муниципалитетом.

Данный центр будет работать в тесной связке с региональным, осуществляя централизацию сбора информации о работе муниципальных служб и систем, максимально быстрое выявление проблем на основе данных, полученных из ведомственных информационных систем, подготовку управленческих решений по выявленным проблемам и контроль за результатом. Также центр будет следить за работой с обращениями горожан.

Илья Штокман также заметил, что особое внимание в городском бюджете-2022 уделяется развитию туризма и предпринимательства.

"Что касается поддержки малого и среднего бизнеса, эта работа тоже, без сомнения, будет продолжена. Напомню, любой интересующийся может получить бесплатные консультации в городском Центре поддержки предпринимательства", - резюмировал он.

Напомним, что ранее со ссылкой на мэра города Юрия Шалабаева сообщалось, что бюджет Нижнего Новгорода на 2022 год верстается без дефицита.

Его объем составляет 44,5 млрд рублей, что на 8 млрд или на 20% превышает первоначальный бюджет текущего года. Мэрии удалось добиться роста собственных доходов города и благодаря поддержке из областного бюджета, на 20% вырастут межбюджетные трансферты. При этом городской бюджет сохранит социальную направленность: более половины расходов – 23 млрд рублей – планируется направить на образование, соцполитику, культуру и развитие спорта.