Все 334 "умные остановки" заработают в Нижнем Новгороде к августу Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Все 334 "умные остановки", установленные в рамках концессионного соглашения с ПАО "Ростелеком", заработают в Нижнем Новгороде к 1 августа 2021 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации города.

Согласно информации, остановочные павильоны уже смонтированы.

"В настоящее время завершаются процедуры по пуско-наладке объектов", - пояснили в администрации.

Напомним, "умные остановки" находятся в концессии у "Ростелекома" на 10 лет. Все расходы, как по производству остановок, так и по их монтажу, полностью несла компания. Планируемый при подписании договора объем инвестиций составлял 1,6 млрд рублей.

Сроки завершения монтажа всех павильонов неоднократно переносили. Изначально, в рамках соглашения планировалось установить все 334 остановки до конца 2018 года. Затем первые 134 из них - в первом полугодии 2019 года, к сентябрю 2020 года, к октябрю 2020 года, потом все 334 остановки – до конца 2020 года, позднее - до конца I квартала 2021 года.