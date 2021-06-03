Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 29 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
28 июня 2021 17:42  [3] Все 334 "умные остановки" заработают в Нижнем Новгороде к августу
28 июня 2021 17:20  [46] Более 60 волонтёров приступило к работе в 16 медицинских организациях Нижегородской области
28 июня 2021 16:31  [101] Нижегородский водоканал ужесточил контроль качества воды по микробиологическим показателям
28 июня 2021 16:11  [144] Вакуумный каркасный купол и специализированные кресла установят в нижегородском планетарии
28 июня 2021 16:04  [112] Нижегородский НОЦ подписал соглашения о сотрудничестве с московским вузом и тремя компаниями
28 июня 2021 15:42  [212] Археологи обнаружили человеческие кости на ул. Кожевенной в Нижнем Новгороде
28 июня 2021 15:39  [109] Несколько образовательных учреждений отремонтируют в Вознесенском районе по нацпроекту
28 июня 2021 14:50  [488] Росприроднадзор выявил 40 нарушений в деятельности птицефабрики "Павловская"
28 июня 2021 13:36  [143] Чемпионат "Абилимпикс" по 27 компетенциям состоится в Нижегородской области
28 июня 2021 13:19  [183] Незрячих нижегородцев станут обучать использованию компьютеров
Общество

Все 334 "умные остановки" заработают в Нижнем Новгороде к августу

28 июня 2021 17:42  [3] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Все 334 "умные остановки", установленные в рамках концессионного соглашения с ПАО "Ростелеком", заработают в Нижнем Новгороде к 1 августа 2021 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации города. 

Согласно информации, остановочные павильоны уже смонтированы.

"В настоящее время завершаются процедуры по пуско-наладке объектов", - пояснили в администрации.

Напомним, "умные остановки" находятся в концессии у "Ростелекома" на 10 лет. Все расходы, как по производству остановок, так и по их монтажу, полностью несла компания. Планируемый при подписании договора объем инвестиций составлял 1,6 млрд рублей. 

Сроки завершения монтажа всех павильонов неоднократно переносили. Изначально, в рамках соглашения планировалось установить все 334 остановки до конца 2018 года. Затем первые 134 из них - в первом полугодии 2019 годак сентябрю 2020 года, к октябрю 2020 года, потом все 334 остановки – до конца 2020 года, позднее - до конца I квартала 2021 года.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Концессия Технологии Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph