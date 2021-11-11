Режим повышенной готовности ввели на участке улицы Циолковского в Нижнем Новгороде Общество

ул. Циолковского, д. №7, 7 к.1 и 7 к.2 Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Режим повышенной готовности ввели в Сормовском районе на улице Циолковского. Соответствующее постановление от 15 ноября 2021 года опубликовано на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, режим повышенной готовности введён для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области.

Зона повышенной готовности установлена в районе девятиэтажных кирпичных домов № 7 и 7 корп.1.

Администрация требует привести в готовность силы и средства соответствующих аварийных служб района и задействовать их при поступлении информации об ухудшении обстановки, а также проводить межведомственный обмен информацией с организациями, задействованными в работе по ликвидации аварийного состояния объекта.

В постановлении указаны рекомендации ГУАД совместно с ТСЖ "Циолковского, 7" и ТСЖ "Кварц-1" мониторить состояние конструктивных элементов многоквартирных домов.

Кстати, к дому №7 также примыкает пятиэтажный пристрой административно-хозяйственного значения, который не попал в зону повышенной готовности.

Напомним, на улице Циолковского проводятся работы по строительству транспортной развязки развязки. Они начались 15 сентября 2020 года. Полностью завершить строительство транспортной развязки, согласно контракту, должны к 25 мая 2022 года. В настоящее время её готовность составляет более 53%.

Ранее сообщалось, что в зоне строительства развязки аварийными признаны 17 домов по ул. Циолковского: №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8,10,12,16,18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 и 38.