Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Объявлен аукцион на продление нижегородского метро до станции "Сенная"
Определяются места для установки новогодних елей
Неподтверждённые корпоративные мобильные номера россиян заблокируют
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 16 ноября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
16 ноября 2021 16:08  [16] Новые участки формируются в Нижнем Новгороде для строительства школ и детсадов
16 ноября 2021 15:53  [65] Более 12 тысяч нижегородцев сделали прививку от коронавируса за сутки
16 ноября 2021 15:21  [101] Режим повышенной готовности ввели на участке улицы Циолковского в Нижнем Новгороде
16 ноября 2021 14:26  [124] Часть "Шухов парка" в Выксе почти готова к открытию
16 ноября 2021 14:13  [142] Юрий Шалабаев поздравил школьников-лучших знатоков Нижнего Новгорода
16 ноября 2021 13:48  [148] Порядка 98% компенсационного озеленения прижилось в Нижнем Новгороде
16 ноября 2021 13:28  [214] Основные дороги Нижнего Новгорода этой зимой будут обрабатывать противогололедными материалами без песка
16 ноября 2021 13:15  [324] Улицы Ларина, Гаугеля и Ванеева отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2022 году
16 ноября 2021 12:48  [208] Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным на 16 ноября COVID-19
16 ноября 2021 12:24  [132] Нижегородцы потратили на одном из маркетплейсов по акции "11.11" более 314 млн рублей
Общество

Режим повышенной готовности ввели на участке улицы Циолковского в Нижнем Новгороде

16 ноября 2021 15:21  [101] Общество
ул. Циолковского, д. №7, 7 к.1 и 7 к.2

ул. Циолковского, д. №7, 7 к.1 и 7 к.2

Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Режим повышенной готовности ввели в Сормовском районе на улице Циолковского. Соответствующее постановление от 15 ноября 2021 года опубликовано на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, режим повышенной готовности введён для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области.

Зона повышенной готовности установлена в районе девятиэтажных кирпичных домов № 7 и 7 корп.1.

Администрация требует привести в готовность силы и средства соответствующих аварийных служб района и задействовать их при поступлении информации об ухудшении обстановки, а также проводить межведомственный обмен информацией с организациями, задействованными в работе по ликвидации аварийного состояния объекта.

В постановлении указаны рекомендации ГУАД совместно с ТСЖ "Циолковского, 7" и ТСЖ "Кварц-1" мониторить состояние конструктивных элементов многоквартирных домов.

Кстати, к дому №7 также примыкает пятиэтажный пристрой административно-хозяйственного значения, который не попал в зону повышенной готовности.

Напомним, на улице Циолковского проводятся работы по строительству транспортной развязки развязки. Они начались 15 сентября 2020 года. Полностью завершить строительство транспортной развязки, согласно контракту, должны к 25 мая 2022 года. В настоящее время её готовность составляет более 53%.

Ранее сообщалось, что в зоне строительства развязки аварийными признаны 17 домов по ул. Циолковского: №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8,10,12,16,18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 и 38.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Сормовский район ЧС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Экскурсия в сердце тепла
11 ноября 2021 13:17Экскурсия в сердце тепла
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph