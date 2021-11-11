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Общество

Более трех тысяч дворников работают в Нижнем Новгороде

18 ноября 2021 12:52  [103] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более трех тысяч дворников работают в Нижнем Новгороде. Об этом пишет ИА "Время Н" со ссылкой на городской департамент жилья и инженерной инфраструктуры.

Согласно информации, в настоящее время в городе работает 3381 дворник, из которых 2456 человек трудоустроены в ДУКах, а еще 925 - в ТСЖ и ЖСК.

Этого количества дворников достаточно для работы в зимний период. При этом зарплата дворника зависит от нагрузки. Если работник может взять более одного участка, то его зарплата увеличивается.

Отмечается, что по нормативам на одного сотрудника должно приходиться от 2500 до 3650 квадратных метров убираемой территории в зависимости от ее класса, но в Нижнем Новгороде эти показатели ниже. Так, например, в ДУКах на одного дворника приходится 1270 кв. м территории, а в ТСЖ и ЖСК — 1130 кв. м.

К уборке придомовых территорий ДУКи города также привлекают около 40 тракторов, у части из которых есть щетка и отвал, у другой части — щетка и погрузчик. Техника используется в зависимости от специфики дворовой территории. При этом ДУКи готовы привлечь дополнительную технику в случае обильных снегопадов.

Ранее сообщалось, что еще две станции снеготаяния планируется построить в Нижнем Новгороде. Строительство станций снеготаяния запланировано в Московском и Автозаводском районах, под них уже сформированы земельные участки. Стоимость проекта составляет более 100 млн рублей.

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