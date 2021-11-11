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Общество

Износ вагонов нижегородского метро составляет 21%

19 ноября 2021 11:39  [163] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Износ вагонов нижегородского метро составляет 21%. Об этом рассказал директор МП "Нижегородское метро" Олег Яушев в ходе заседания комиссии Думы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству 19 ноября.

По его словам, на линии работает 130 вагонов, которые объединены в 29 составов. Большая часть (80 вагонов) была закуплена в 1985-1993 годы, но все они недавно прошли капитальный ремонт. Остальные 50 вагонов закуплены с 2012 по 2018 годы.

Олег Яушев отметил, что предприятие на постоянной основе следит за состоянием инфраструктуры метрополитена. Так, например, за 10 месяцев 2021 года было заменено 2700 погонных метров рельсов, до конца года планируется заменить еще 400. Кроме того, в этом году проводилась сварка семи стыков рельсов.

Также в этом году предприятием проводился ремонт эскалатора на станции "Горьковская". Некоторые детали вышли из строя, поэтому пришлось закупать новые.

Напомним, что степень износа нижегородских троллейбусов в среднем составляет 92,9%, трамваев - 83,4%, У многих единиц наземного электротранспорта истек срок эксплуатации.

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Теги:
Городская дума Метро Транспорт
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