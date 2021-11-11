Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Определяются места для установки новогодних елей
Неподтверждённые корпоративные мобильные номера россиян заблокируют
Объявлен аукцион на продление нижегородского метро до станции "Сенная"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 22 ноября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
21 ноября 2021 09:55  [96] Движение транспорта ограничили на местном проезде в ЖК "Новая Кузнечиха" в Нижнем Новгороде
21 ноября 2021 09:14  [102] Евгений Люлин: "Сотрудники управления налоговой службы ежедневно демонстрируют свой профессионализм"
20 ноября 2021 17:23  [353] Нижегородские предприниматели стали победителями стендап-шоу свои "Свои грабли"
20 ноября 2021 16:20  [316] Почти 400 единиц техники и более 900 дорожных рабочих убирают снег на дорогах и во дворах Нижнего Новгорода
20 ноября 2021 13:54  [297] Уборка снега идет на всех общественных пространствах Нижегородского района Нижнего Новгорода
20 ноября 2021 12:46  [338] ГИБДД обращает внимание нижегородцев быть внимательными на дороге из-за плохих погодных условий
20 ноября 2021 11:49  [362] Победителями конкурса "Большая перемена" стали 300 студентов колледжей
20 ноября 2021 11:21  [338] Анна Лапидус: "Прививка не исключает встречи с вирусом, а помогает организму ему противостоять"
20 ноября 2021 10:57  [633] Более 10 человек обратились за медпомощью после ДТП с автобусом в Нижегородской области
20 ноября 2021 10:18  [251] Евгений Люлин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
Общество

Движение транспорта ограничили на местном проезде в ЖК "Новая Кузнечиха" в Нижнем Новгороде

21 ноября 2021 09:55  [96] Общество
Движение транспорта ограничили на местном проезде в ЖК Новая Кузнечиха в Нижнем Новгороде

Движение транспорта ограничили на местном проезде в ЖК Новая Кузнечиха в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде временно приостановлено движение транспорта на участке улицы ЖК "Новая Кузнечиха" из-за ремонтных работ.

Как сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города,  до 18.00 26 ноября  движение транспорта на участке местного проезда от остановочного пункта ЖК "Новая Кузнечиха" в сторону улицы Академика Сахарова будет закрыто.

На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие проезд и парковку автомобилей.

Специалисты просят водителей быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Экскурсия в сердце тепла
11 ноября 2021 13:17Экскурсия в сердце тепла
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph