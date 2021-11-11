Движение транспорта ограничили на местном проезде в ЖК Новая Кузнечиха в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде временно приостановлено движение транспорта на участке улицы ЖК "Новая Кузнечиха" из-за ремонтных работ.
Как сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города, до 18.00 26 ноября движение транспорта на участке местного проезда от остановочного пункта ЖК "Новая Кузнечиха" в сторону улицы Академика Сахарова будет закрыто.
На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие проезд и парковку автомобилей.
Специалисты просят водителей быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
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