Жильцов пострадавшего от взрыва газа дома на ул. Краснодонцев расселят уже до конца года Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Жильцов пострадавшего от взрыва газа дома №17 на ул. Краснодонцев расселят уже до конца года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, 22 ноября состоялось совещание по данному вопросу.

В ходе совещания было принято решение о сокращении срока расселения жителей аварийного дома до 30 декабря 2021 года. Ранее сроком сноса и отселения жильцов дома считалась дата - 30 декабря 2023 года.

Отмечается, что по истечении срока сноса аварийного дома, земельный участок, на котором расположен дом, и помещения в доме будут подлежать изъятию для муниципальных нужд с предоставлением собственникам равноценного возмещения. Условия изъятия будут определяться соглашениями с собственниками помещений.

При этом обеспечение соблюдения жилищных прав собственников жилых помещений будет предусмотрено двумя способами по их выбору: получение возмещения за изымаемую для муниципальных нужд квартиру в 2022 году или получение квартиры по договору мены во вновь построенном многоквартирном доме.

Напомним, 11 июля 2020 года в доме №17 по ул. Краснодонцев произошел взрыв бытового газа. Главной версией причины взрыва является утечка газа из некачественного шланга, соединявшего плиту с газовой трубой в квартире на шестом этаже. В результате в доме полностью обрушились две поперечные несущие стены, а часть перекрытий оказалась деформирована. Обследование дома показало, что здание не подлежит восстановлению. Его было решено снести.

После взрыва и разрушения части дома в июле прошлого года был введен режим чрезвычайной ситуации. Все жители были временно расселены по договорам коммерческого найма за счет средств, поступивших из резервного фонда правительства Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что выбран подрядчик для строительства нового дома для жильцов. Планируется, что новый дом возведут по адресу: ул. Героя Васильева, 31 до 1 декабря 2023 года.