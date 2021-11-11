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Поставка коммунальных услуг временно приостановлена в 234 дома, 7 детсадов и 6 школ Нижнего Новгорода

29 ноября 2021 11:21  [312] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Поставка коммунальных услуг временно приостановлена в 234 дома, 7 детсадов и 6 школ Нижнего Новгорода 29 ноября. Об этом сообщается в группе "ЕДДС Нижний Новгород" в соцсети ВКонтакте.

Согласно информации, это связано с проведением плановых работ на системах жилищно-коммунального хозяйства.

Так, с 9:30 до 17:00 электроснабжение отключено  в домах №20, 22, 26 по ул. Лескова в Автозаводском районе.

С 8:00 до 17:00 света не будет в 76 частных домах в Ленинском районе - № 1, 1а, 1б по ул. Краснознаменной, № 29−43, 30−58 по ул. Молодой Гвардии, № 48, 50−58, 62−78, 62а, 71 по ул. Снежной, № 2а по ул. Вязовской, № 18−20, 22−49, 47, 49, 51 по ул. Кировской, №27 по ул. Кружковской. 

Кроме того, в Ленинском районе с 9:00 до 15:00 в 29 домах, 3 детских садах и школе отключено горячее водоснабжение - №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 12 по ул. Героя Елисеева, № 1, 2, 3, 5, 8а по ул. Арсеньева, № 1, 5, 8а, 10 по ул. Бонч-Бруевича, № 4 по ул. Вологдина, № 9, 9а, 9б, 17, 21 по ул. Батумской, № 3, 5, 6 по ул. Луганской.

Также горячее водоснабжение и центральное отопление с 9:00 до 15:00 отключено в Канавинском районе в 12 домах - № 15, 16, 17, 18, 19 по ул. Сергея Акимова, № 31, 35, 40, 42, 44, 46 по ул. Сергея Есенина, № 7/3 по Мещерскому бульвару.

В Нижегородском районе горячую и холодную воду отключили с 9:00 до 13:00 в доме-интернате в Зеленом городе (п.3,5,6) и на территории лесничества.

Без отопления также сегодня оставались жители 107 домов, 4 детсадов, 5 школ и 4 муниципальных учреждений Сормовского района. С 10:00 до 11:00 тепла не было на улицах Вахтангова, Замкнутой, Сутырина, Свободы, Коминтерна, Силикатной, Холмистой, Рубинчика, Новина и проспекте Союзном. С 9:00 до 15:00 - в домах № 2, 4, 4а по ул. Культуры.

В Советском районе с 9:00 до 16:00 отключили отопление в домах № 2, 3, 4 по ул. Маршала Малиновского.

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Теги:
Отопительный сезон Ремонтные работы Электроэнергия
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