НГХМ и НГИАМЗ приняли решение о допуске посетителей без QR-кодов о вакцинации Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский государственный художественный музей (НГХМ) и Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник (НГИАМЗ) объявили о решении принимать посетителей без QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщается на сайте учреждений.

С 26 ноября нижегородцы могут свободно осмотреть экспозиции всех филиалов музеев.

При этом сохраняется масочный режим, а посетители по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию. При входе в музеи производится обязательное измерение температуры бесконтактным способом.

Напомним, 25 ноября губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о внесении изменений в указ о режиме повышенной готовности, которые позволяют музеям самостоятельно принять решение о допуске посетителей по QR-кодам. Если вход посетителей будет осуществляться по QR-кодам, в музеях снимается запрет на проведение массовых мероприятий. Однако, массовые мероприятия в музеях можно проводить только при количестве присутствующих из расчета 4 кв. м на 1 человека.

Отметим, что нижегородские музеи работали даже в период нерабочих дней. Вход посетителей осуществлялся по QR-кодам о вакцинации.