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Общество

Цикл детских экскурсий "Посмотри на Нижний" продолжится в 2022 году

29 ноября 2021 17:51  [87] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Цикл детских экскурсий "Посмотри на Нижний" продолжится в 2022 году. Об этом сообщил директор департамента развития предпринимательства администрации Нижнего Новгорода Александр Симагин в ходе заседания комиссии Гордумы по экономике, промышленности и предпринимательству, на которой рассматривался проект бюджета города на 2022 год.

Он рассказал, что в 2022 году на реализацию программы развития туризма предусмотрена сумма в размере 46,7 млн рублей. В прошлом году на эту программу было направлено 61,5 млн рублей, в том числе было областное и федеральное софинансирование. 

На проведение мероприятий в сфере туризма в следующем году планируется выделить 28,2 млн рублей.

В том числе, будет сделан акцент на детский туризм. В прошлом году на экскурсиях цикла "Посмотри на Нижний" побывали более 800 школьников. Всего для ребят было разработано пять маршрутов по различным сферам интересов: "Спортивный Нижний", "Научный Нижний", "Промышленный Нижний", "Судоходный Нижний" и "Доблестный Нижний". Школьники посетили обзорные экскурсии по городу, поплавали на теплоходе, побывали на стадионе "Нижний Новгород", в планетарии, музее речного флота, музее истории электротранса, Техническом музее, в Усадьбе Рукавишникова, прокатились по канатной дороге. В 2022 году проект продолжится. Также в следующем году запланировано участие нижегородцев во Всероссийском фестивале детского туризма.

Кроме того, в 2022 году часть средств будет направлена на проведение тематического марафона туристских экскурсий, фестивалей и туристских ярмарок, в том числе фестиваля "Секреты мастеров" и Горьковской ярмарки. Запланировано проведение конкурсов на лучшие проекты развития туристской инфраструктуры и "Лучший гид". Предусмотрено финансирование на издание путеводителей и сувенирной продукции.

Напомним, в октябре в Нижнем Новгороде на Нижневолжской набережной открылся туристско-информационный центр. Часть средств будет направлено на его содержание.

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Теги:
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