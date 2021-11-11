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Общество

Воду усиленно откачивают с улиц Нижнего Новгорода в связи с прогнозируемым похолоданием

30 ноября 2021 17:22  [59] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В связи с прогнозируемым резким понижением температуры глава города Юрий Шалабаев дал поручение усилить работу по откачке воды с улиц Нижнего Новгорода. Кроме того, коммунальным службам предстоит провести обработку дорожного полотна и тротуаров противогололёдными материалами.

Мэр отметил, что во время кратковременного потепления и шедшего накануне дождя на улицах города, особенно в нижней части, скопился большой объём воды. Синоптики предупредили, что в ближайшие сутки нас ждёт резкое понижение температуры на 5-7°С.

"Чтобы улицы не превратились в каток, я дал главам районов поручение проверить проблемные места, где обычно скапливается вода, и провести её откачку. После чего надо своевременно обработать дороги и тротуары противогололёдными материалами", - заявил Юрий Шалабаев.

Главы районных администраций уже доложили градоначальнику, что за прошедшую ночь с улиц откачали более 580 кубометров воды, ещё более 400 кубометров в течение сегодняшнего дня. На данный момент работы продолжаются.

В Канавинском районе водооткачивающая техника работает на улицах Гордеевской, Тонкинской, Актюбинской, Генерала Зимина, Ухтомского, Гордеевской и других.

В Сормовском районе коммунальная техника работала на проспекте 70 лет Октября, улицах Светлоярской, Коминтерна и др.

В Автозаводском районе откачка воды производилась в том числе на улицах Героя Смирнова, Газовской, Челюскинцев, Старых производственников, Пермякова.

В Московском районе от талой воды освобождали улицы Народную, Берёзовскую, Чаадаева, 50 лет Победы, Рябцева, а также проспект Героев.

В Приокском районе техника работала у дома №230 по проспекту Гагарина и на одном из съездов с проспекта Гагарина на улицу Ларина. Накануне в районе почистили ливневые колодцы и канализации, чтобы вода уходила быстрее.

В Ленинском районе воду откачивали с улиц Новикова-Прибоя, Переходникова, проспекта Ленина и других.

Напомним, 1 декабря ночью и днём ожидается резкое понижение температуры до -5°С, а 2 декабря температура воздуха понизится до -8°С. В связи с этим в Нижегородской области прогнозируется возникновение ЧС.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде организована работа диспетчерской службы при МКУ "ЦДС", через которую ведётся приём и передача информации о состоянии дорог, в том числе от ГИБДД и жителей города, и организуется взаимодействие с городской администрацией и прокуратурой Нижнего Новгорода. Телефон диспетчерской: 430-40-40, 246-76-60, а также круглосуточный +7 (910) 790 42 46.

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Теги:
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