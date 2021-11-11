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Культура и отдых

Нижегородцы смогут увидеть ледовое шоу Ильи Авербуха "Алиса в стране чудес" со 2 по 9 января

24 ноября 2021 16:23  [37] Культура и отдых
Фото с сайта шоу

Фото с сайта шоу

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородцы смогут увидеть ледовое шоу Ильи Авербуха "Алиса в стране чудес" со 2 по 9 января. Об этом сообщил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович в ходе заседания комитета Законодательного собрания региона по бюджету.

Постановку покажут на стадионе "Труд" в Сормовском районе. Планируется по два 40-минутных представления в день.

Согласно информации на сайте шоу, в программе примут участие известные спортсмены:

- чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, чемпионка России Мария Петрова,
- чемпион мира, двукратный чемпион Европы Алексей Тихонов,
- двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира, двукратный серебряный призер чемпионатов мира, четырехкратная чемпионка Европы, трехкратная чемпионка России Татьяна Волосожар,
- двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный серебряный призер чемпионатов мира, четырехкратный чемпион Европы Максим Траньков,
- двукратная чемпионка Олимпийских игр, четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы, трехкратная чемпионка мира среди профессионалов, заслуженный мастер спорта России Екатерина Гордеева.

По словам Олега Берковича, вход на шоу будет за символическую плату - в районе 50-100 рублей. Также предусмотрены льготы.

Министр отметил, что местом проведения стадион "Труд" был выбран из-за его вместительности (до 20 тысяч человек). При этом в условиях коронавирусных ограничений ожидается 2−5 тысяч зрителей. Зрители будут размещены на трибунах с учетом социальной дистанции. Планируется, что они будут смотреть представление стоя.

Отметим, что посещение массовых мероприятий в Нижегородской области в настоящее время возможно только при предъявлении QR-кода с сайта госуслуг, подтверждающего вакцинацию от коронавируса, или "Мультипасса". На детей это требование не распространяется. Однако, родители без этих документов не смогут сопровождать ребенка на шоу.

Напомним, что Нижний Новгород в этом году признан "Новогодней столицей России-2022".

Напомним также, что чемпион мира по фигурному катанию, продюсер Илья Авербух поставил гала-шоу к 800-летию Нижнего Новгорода "Начало нового".

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Теги:
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