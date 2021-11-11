Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Нижний Новгород 10 декабря Общество

Фото: НИА Нижний Новгород (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Нижний Новгород 10 декабря. Об этом сообщил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович в ходе пресс-конференции 1 декабря.

Новогодний поезд прибудет на Московский вокзал, где нижегородцы смогут пообщаться и сфотографироваться с волшебником.

Как сообщается на сайте РЖД, Дед Мороз отправится из резиденции в Великом Устюге в традиционное путешествие по регионам России 5 декабря. Оно продлится 41 день, его маршрут пройдет через 36 городов из 31 субъекта Российской Федерации – из Великого Устюга и обратно.

Напомним, в 2020 году российский Дед Мороз из-за пандемии не посещал Нижний Новгород.

Напомним также, что с 10 декабря в Нижегородской области стартуют праздничные мероприятия, посвященные Новому году.