Музей кафедры патологической анатомии ПИМУ открывается после ремонта

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Музей кафедры патологической анатомии Приволжского исследовательского медицинского университета открывается после ремонта. Об этом сообщил ректор ПИМУ Николай Карякин на своей странице в соцсети Instagram.
"Гигантские опухоли человека и не только. Уникальная для России коллекция, некоторым препаратам уже более 70 лет. Второго такого музея в Нижнем нет. Бережно храним историческое наследие знаменитого нижегородского патологоанатома Ивана Ивановича Сенюткина. Его картотека и микроскоп создают здесь особую атмосферу", - рассказал он.
После новогодних праздников музей будет доступен для всех студентов 3 курса в течении практических занятий. Нижегородцы могут посетить его по договоренности с кафедрой. В том числе предусмотрены экскурсии для школьников старше 15 лет.
Формат посещения и расписание экскурсий будет опубликован после новогодних каникул.
Николай Карякин добавил, что с коллекцией музея в скором времени можно будет познакомиться и в цифровом виде.
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