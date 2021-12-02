Музей кафедры патологической анатомии ПИМУ открывается после ремонта Общество

Фото: из соцсети Instagram, Николай Карякин

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Музей кафедры патологической анатомии Приволжского исследовательского медицинского университета открывается после ремонта. Об этом сообщил ректор ПИМУ Николай Карякин на своей странице в соцсети Instagram.

"Гигантские опухоли человека и не только. Уникальная для России коллекция, некоторым препаратам уже более 70 лет. Второго такого музея в Нижнем нет. Бережно храним историческое наследие знаменитого нижегородского патологоанатома Ивана Ивановича Сенюткина. Его картотека и микроскоп создают здесь особую атмосферу", - рассказал он.

После новогодних праздников музей будет доступен для всех студентов 3 курса в течении практических занятий. Нижегородцы могут посетить его по договоренности с кафедрой. В том числе предусмотрены экскурсии для школьников старше 15 лет.

Формат посещения и расписание экскурсий будет опубликован после новогодних каникул.

Николай Карякин добавил, что с коллекцией музея в скором времени можно будет познакомиться и в цифровом виде.