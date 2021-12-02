Юрий Шалабаев:"Нижний Новгород с каждым годом становится все дружелюбнее к инвалидам" Общество

Юрий Шалабаев Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил обращение с международным днем инвалидов.

По его словам, этот день призван привлечь внимание к людям с ограниченными возможностями, к их проблемам и радостям, правам и условиям жизни.

"Действительно, важно, чтобы несмотря на состояние здоровья, человек имел возможность быть полноправным активным членом общества: учиться, заниматься спортом, отдыхать, посещать музеи и театры, - в общем полноценно жить. Нижний Новгород с каждым годом становится дружелюбнее к таким людям. Наши школы приобретают статус инклюзивных, муниципальные учреждения оборудуют удобными пандусами и въездами, а в парках и скверах появляются специальные игровые площадки для детишек с ограниченными возможностями здоровья. Работы в этом направлении еще много, но главное, что все понимают необходимость формирования в нашем городе доступной среды", - сказал Юрий Шалабаев.

"Люди с инвалидностью занимаются спортом и завоевывают награды на соревнованиях различного уровня. Они активно общаются, выступают, танцуют и поют, путешествуют, придумывают свои проекты, реализуют инициативы, показывая всем потрясающий пример проявления силы воли, упорства и желания жить ярко, интересно", - добавил он.

"В этот день мне хочется пожелать людям с ограниченными возможностями здоровья, но неограниченными возможностями, оптимизма и веры в собственные силы. Пусть каждый день вас окружает забота, уважение, внимание и желание помочь", - отмечается в речи мэра.