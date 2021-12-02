Сорок человек эвакуировали из-за пожара в жилом многоквартирном доме в Нижнем Новгороде Происшествия

Сорок человек, в том числе трое детей эвакуировали из-за пожара в жилом многоквартирном доме в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области, 10 декабря в 22.45 поступило сообщение о пожаре в жилом многоквартирном доме на улице Народная, 36.

На момент прибытия пожарных расчетов в квартире горели постельные принадлежности на площади 2 кв. м.. Уже в 23:05 пожар был ликвидирован.

В результате пожара погибла хозяйка квартиры 1938 г.р..

В ликвидации пожара приняли участие 18 человек и пять единиц техники. Причина возгорания устанавливается.