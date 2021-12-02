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Происшествия

Сорок человек эвакуировали из-за пожара в жилом многоквартирном доме в Нижнем Новгороде

11 декабря 2021 10:48  [34] Происшествия

Сорок человек, в том числе трое детей эвакуировали из-за пожара в жилом многоквартирном доме в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области, 10 декабря в 22.45 поступило сообщение о пожаре в жилом многоквартирном доме на улице Народная, 36.

На момент прибытия пожарных расчетов в квартире горели постельные принадлежности на площади 2 кв. м.. Уже в 23:05 пожар был ликвидирован.

В результате пожара погибла хозяйка квартиры 1938 г.р..

В ликвидации пожара приняли участие 18 человек и пять единиц техники. Причина возгорания устанавливается.

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Теги:
Пожар
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