Почти 70 катков будут работать в Нижнем Новгороде этой зимой
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Ёлочные базары открываются в Нижнем Новгороде
Конкурс на проектирование станций "Варя" и "Сормовская" объявят осенью
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 10 декабря 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
13 декабря 2021 13:10  [57] Нижегородские суды рассмотрели более 220 дел о нарушении указа губернатора
13 декабря 2021 12:59  [60] Более 28 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за минувшие выходные
13 декабря 2021 12:32  [103] Автомобильный мост через Суру возведут в рамках строительства трассы М-12
13 декабря 2021 12:23  [125] Более 500 нижегородцев заразились коронавирусом за прошедшие сутки
13 декабря 2021 12:11  [145] Девелоперская компания из Санкт-Петербурга реализует проект на Черниговской набережной
13 декабря 2021 11:53  [116] Нижегородская лесная охрана получила ещё 15 уникальных приборов "Лесник"
13 декабря 2021 11:48  [189] Вейк-парк планируется создать на Мещерском озере в Нижнем Новгороде в 2022 году
13 декабря 2021 11:42  [110] Около 2500 человек приняли участие в конференции "Дипломатия Александра Невского. Между Востоком и Западом"
13 декабря 2021 10:53  [124] Нижегородская больница №38 получила современный УЗИ-аппарат
13 декабря 2021 10:36  [124] Девять светофоров не работают в Нижнем Новгороде 13 декабря
Общество

Более 28 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за минувшие выходные

13 декабря 2021 12:59  [60] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Более 28 тысяч кубометров снега - это около 1,5 тысяч грузовиков - вывезли с улиц Нижнего Новгорода за прошедшие выходные. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства города Нижнего Новгорода.

Кроме того, в течение выходных на дорогах было использовано более 1,6 тысяч тонн противогололёдных материалов.

В департаменте также сообщили, что в ближайшие двое суток в Нижнем Новгороде прогнозируются снегопады. В связи с этим, вся имеющаяся техника заблаговременно выйдет на городские дороги, чтобы обработать их перед осадками.

"Автолюбителей просим не парковаться вдоль дорог, чтобы не затруднять работу спецтехники", - подчеркнули специалисты дептранcа.

Напомним, с 8 декабря в Нижнем Новгороде введён режим повышенной готовности в связи с непрерывным снегопадом.

Напомним также, что парковку автомобилей практически на всех центральных улицах Нижнего Новгорода запретили до 18 декабря в связи с работами по уборке снега.

Ранее нижегородский дептранс рассказал о правилах и нормативах уборки снега с улиц города. Так, вывоз снега от остановок, пешеходных переходов, с мостов и путепроводов, с территорий мест массового посещения людей (ТРЦ, рынков, вокзалов, автостанций, театров, школ), с подъездных путей к медучреждениям, а также с улиц и проездов, обеспечивающий безопасность дорожного движения, должен производиться в течение суток. А вот снежные валы на обочинах необходимо убрать с улиц города в течение пяти суток после окончания снегопада.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городское хозяйство Погода Снег
Поделиться:
Новости по теме
10 декабря 2021 17:41  [1407] Парковка автомобилей практически на всех улицах центра Нижнего Новгорода запрещена до 18 декабря
09 декабря 2021 09:07  [1449] Режим повышенной готовности введен в Нижнем Новгороде в связи с непрерывным снегопадом
08 декабря 2021 18:51  [424] Нижегородский дептранс рассказал о правилах и нормативах уборки снега с улиц города
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Как в Теплоэнерго выбирали лучших в профессии
02 декабря 2021 09:36Как в "Теплоэнерго" выбирали лучших в профессии
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph