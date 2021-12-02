Более 28 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за минувшие выходные Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Более 28 тысяч кубометров снега - это около 1,5 тысяч грузовиков - вывезли с улиц Нижнего Новгорода за прошедшие выходные. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства города Нижнего Новгорода.

Кроме того, в течение выходных на дорогах было использовано более 1,6 тысяч тонн противогололёдных материалов.

В департаменте также сообщили, что в ближайшие двое суток в Нижнем Новгороде прогнозируются снегопады. В связи с этим, вся имеющаяся техника заблаговременно выйдет на городские дороги, чтобы обработать их перед осадками.

"Автолюбителей просим не парковаться вдоль дорог, чтобы не затруднять работу спецтехники", - подчеркнули специалисты дептранcа.

Напомним, с 8 декабря в Нижнем Новгороде введён режим повышенной готовности в связи с непрерывным снегопадом.

Напомним также, что парковку автомобилей практически на всех центральных улицах Нижнего Новгорода запретили до 18 декабря в связи с работами по уборке снега.

Ранее нижегородский дептранс рассказал о правилах и нормативах уборки снега с улиц города. Так, вывоз снега от остановок, пешеходных переходов, с мостов и путепроводов, с территорий мест массового посещения людей (ТРЦ, рынков, вокзалов, автостанций, театров, школ), с подъездных путей к медучреждениям, а также с улиц и проездов, обеспечивающий безопасность дорожного движения, должен производиться в течение суток. А вот снежные валы на обочинах необходимо убрать с улиц города в течение пяти суток после окончания снегопада.