Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев надеется приступить к реновации городских ливневок в 2022 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев надеется приступить к реновации городских ливневок в 2022 году. Об этом он сообщил в ходе заседания Думы Нижнего Новгорода 14 декабря.

"Работаем над приемлемой формой концессионного соглашения с возможностью вкладывания федеральных средств", - сказал он.

По его словам, сейчас вопрос находится на стадии переговоров. Администрация города занимается поиском подходящих федеральных программ.

"Ситуация действительно сложная, потому что очень запущенная. Будем не только реконструировать, но и строить. Особенно проблема острая в нижней части города", - отметил Юрий Шалабаев.

Напомним, в январе 2019 года городская администрация предложила передать ливневки в концессию "Водоканалу". Речь идет о ливневых и дождевых канализациях, насосных станциях, коллекторах (всего 540 единиц). Договор планировалось заключить в 2020 году.

Проведенное в 2019 году техническое обследование 429,9 км ливневых сетей города, 24 станций и пяти очистных сооружений показало, что 90% инфраструктуры находится в предаварийном и аварийном состоянии.

Однако, переговоры с Водоканалом не увенчались успехом. Администрация города и компания не достигли согласия по условиям концессии, и приняли решение не заключать соглашение.

Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода и ВЭБ провели переговоры, в ходе которых были достигнуты договоренности о заинтересованности сторон в реновации системы ливневой канализации города. Однако никаких решений не было принято.