Конкурс на проектирование станций "Варя" и "Сормовская" объявят осенью
Почти 70 катков будут работать в Нижнем Новгороде этой зимой
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Ледовый дворец построят в Нижнем
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 17 декабря 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
16 декабря 2021 18:46  [82] Медицинскую премию имени Бориса Королёва вручили в Нижнем Новгороде
16 декабря 2021 18:30  [82] Несанкционированные свалки ликвидируют в Приокском районе в декабре
16 декабря 2021 18:16  [102] Новый логотип Нижегородской ярмарки вошел в сотню лучших образцов графического дизайна в мире
16 декабря 2021 18:10  [89] Соглашение о сотрудничестве в рамках духовно-нравственного воспитания детей заключили Юрий Шалабаев и митрополит Георгий
16 декабря 2021 18:03  [83] Реализация федеральной программы по капитальному ремонту школ начнётся в январе 2022 года
16 декабря 2021 17:36  [100] Молочный раздаток в 6 микрорайоне на Автозаводе открылся после модернизации
16 декабря 2021 16:58  [182] Тарифы ЖКХ в Нижегородской области вырастут с июля 2022 года
16 декабря 2021 16:40  [133] Новое уникальное вещество для костных имплантов разработали нижегородские учёные
16 декабря 2021 14:04  [875] Карантин по бешенству установлен на территории острова Печерские пески в Нижнем Новгороде
16 декабря 2021 13:45  [153] Книга о местной истории страхования вышла в Нижегородской области
Общество

Несанкционированные свалки ликвидируют в Приокском районе в декабре

16 декабря 2021 18:30  [82] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В текущем месяце в Приокском районе Нижнего Новгорода будут дополнительно ликвидированы 30 несанкционированных свалок. Об этом сообщили в районной администрации.

В настоящее время подрядная организация очистила от мусора участки:
- ул. Борисова,19,
- ул. Эпроновская, 4,10,
- ул. Мызинская, 9а,
- ул. Нижневалдайская, 32,
- ул. Горная, 19,
- ул. Полярная, 2,
- ул. Глазунова, 6,
- ул. Шапошникова, 26,
- ул. Корейская, 7,
- деревня Ольгино, у домов 40, 56,120,
- деревня Бешенцево: ул. Центральная, 3 и 131 и ул. Чванова, 3.

Работы также ведутся на ул.40 лет Октября - напротив дома №6, а также на ул. Шатковской,3б и Крутояровской,22.

Всего в декабре администрация Приокского района планирует вывезти порядка 800 кубометров мусора. Средства на проведение данных работ выделены из городского бюджета, что позволило увеличить количество ликвидируемых свалок.

Глава администрации Михаил Шатилов добавил, что летом и осенью этого года на территории Приокского района вывезли около 4,5 тысяч кубометров мусора с более чем 20 адресов.

Напомним, жители, ставшие свидетелями несанкционированного сброса отходов, могут обратиться в АТИ района. Если сброс происходит при использовании транспортных средств - то это уже административное правонарушение, за которое предусмотрены штрафы: для физического лица - от 4 до 5 тыс. рублей, для юридического – от 300 до 500 тыс. рублей.

Как сообщалось ранее, что всего в 2021 году на территории города было выявлено 335 несанкционированных свалок, которые в основном относятся к строительным и твердым коммунальным отходам. Объём размещённых отходов составил 41,8 тыс. кубометров.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городское хозяйство Приокский район Свалки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Как в Теплоэнерго выбирали лучших в профессии
02 декабря 2021 09:36Как в "Теплоэнерго" выбирали лучших в профессии
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph