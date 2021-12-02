Несанкционированные свалки ликвидируют в Приокском районе в декабре Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В текущем месяце в Приокском районе Нижнего Новгорода будут дополнительно ликвидированы 30 несанкционированных свалок. Об этом сообщили в районной администрации.

В настоящее время подрядная организация очистила от мусора участки:

- ул. Борисова,19,

- ул. Эпроновская, 4,10,

- ул. Мызинская, 9а,

- ул. Нижневалдайская, 32,

- ул. Горная, 19,

- ул. Полярная, 2,

- ул. Глазунова, 6,

- ул. Шапошникова, 26,

- ул. Корейская, 7,

- деревня Ольгино, у домов 40, 56,120,

- деревня Бешенцево: ул. Центральная, 3 и 131 и ул. Чванова, 3.

Работы также ведутся на ул.40 лет Октября - напротив дома №6, а также на ул. Шатковской,3б и Крутояровской,22.

Всего в декабре администрация Приокского района планирует вывезти порядка 800 кубометров мусора. Средства на проведение данных работ выделены из городского бюджета, что позволило увеличить количество ликвидируемых свалок.

Глава администрации Михаил Шатилов добавил, что летом и осенью этого года на территории Приокского района вывезли около 4,5 тысяч кубометров мусора с более чем 20 адресов.

Напомним, жители, ставшие свидетелями несанкционированного сброса отходов, могут обратиться в АТИ района. Если сброс происходит при использовании транспортных средств - то это уже административное правонарушение, за которое предусмотрены штрафы: для физического лица - от 4 до 5 тыс. рублей, для юридического – от 300 до 500 тыс. рублей.

Как сообщалось ранее, что всего в 2021 году на территории города было выявлено 335 несанкционированных свалок, которые в основном относятся к строительным и твердым коммунальным отходам. Объём размещённых отходов составил 41,8 тыс. кубометров.