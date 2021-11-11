Более 300 несанкционированных свалок ликвидировано в Нижнем Новгороде в 2021 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 300 несанкционированных свалок ликвидировано в Нижнем Новгороде в 2021 году. Об этом сообщили в департаменте благоустройства администрации города.

Согласно предоставленной информации, всего на территории города в этом году было выявлено 335 несанкционированных свалок, которые в основном относятся к строительным и твердым коммунальным отходам.

Объем размещенных отходов составил 41,8 тыс м3. На данный момент уже ликвидирована 301 свалка объемом более 39,5 тыс м3, что составляет около 95% от объема отходов выявленных свалок. До 15 декабря планируется ликвидировать оставшиеся 34 свалки.

"Эта работа стоит на личном контроле у глав районов. Впереди новогодние праздники, после которых мы обычно фиксируем рост несанкционированных свалок – это и елки, и крупногабаритный, в том числе строительный мусор. Поэтому расслабляться не стоит", - заявил мэр города Юрий Шалабаев, комментируя этот вопрос.

Бльше всего несанкционированных свалок было обнаружено в Нижегородском (78), Канавинском (70) и Ленинском районах (51). При этом по объему мусора на выявленных свалках лидирует Автозаводский (7,8 тыс м3), Советский (5,79 тыс м3) и Сормовский районы (5,019 тыс м3).

Ранее сообщалось, что работы по ликвидации Шуваловской свалки в Нижнем Новгороде планируется завершить к концу ноября 2022 года.