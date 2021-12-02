Праздничные мероприятия пройдут в Нижегородском кремле с 29 декабря по 9 января Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородском кремле 29 декабря стартуют новогодние мероприятия, которые продлятся все праздничные каникулы. На 12 дней на обновлённых общественных территориях Кремля развернётся уникальное представление "Следуй за звездой", рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Посетителей ждёт аудиовизуальное шоу "Путешествие в сказку" на Дмитриевской башне, мэппинг-шоу "Волшебный портал" на Никольской башне и лазерное шоу "С Новым годом!" на фасаде 14-го корпуса - рядом с детской площадкой.

Новогодние мероприятия в основном пройдут на территории Кремля, но мультимедийное шоу также можно будет увидеть и на внешнем фасаде Дмитриевской башни, со стороны площади Минина. Оно будет транслироваться с 16:00 до 01:00, а в новогоднюю ночь – до 04:00 1 января.

В правительстве также сообщили, что будут подсвечены выставки военной техники и Центральной площади, обновлённый Ивановский съезд. Верхняя площадка Губернаторского сада превратится в волшебную сцену. А вдоль кремлевской стены – от Кладовой до Никольской башни – будет установлен световой коридор. В Сквере семьи, у Манежа, появятся переплетённые светящиеся кольца. На склоне галереи Пьетро Франческо гостей кремля ждёт инсталляция "Лисьи фонарики". А на обновлённой Центральной площади установлена Кремлёвская ёлка.

Карту размещения праздничных площадок и время их работы можно увидеть по ссылке.

В связи с новогодними мероприятиями с 29 декабря по 9 января время работы Нижегородского кремля будет увеличено: он будет открыт для посещения с 6:00 до полуночи, а с 31 декабря по 1 января – до 4:00. Вход свободный.

Ранее сообщалось, что в Манеже в Нижегородском кремле (корпус 1А) в рамках фестиваля "Новогодняя столица России-2022" с 29 декабря по 9 января будут показывать интерактивный мультимедийный спектакль для всей семьи "Кузница снежинок".

Напомним, фестиваль "Новогодняя столица России – 2022" официально стартовал в Нижнем Новгороде 10 декабря. Нижегородцев и гостей города ждёт насыщенная культурно-развлекательная программа в районах города.Так, с 25 декабря начнут работу праздничные локации по всему городу. Центральная площадка празднования перенесена на Нижегородскую ярмарку, а на площади Горького будет проходить "Горьковская ёлка"