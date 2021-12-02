Станцию снеготаяния в Нижегородском районе планируется ввести в эксплуатацию в начале 2022 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Станцию снеготаяния на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде планируется ввести в эксплуатацию в начале 2022 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в АО "Нижегородский водоканал".

Как уточнили в компании, сейчас уже готова камера снеготаяния станции, установлено оборудование, смонтирован корпус канализационной насосной станции, выполнены работы по прокладке подводящего канализационного коллектора. При этом работы по прокладке отводящего самотечного канализационного коллектора диаметром 800 мм продолжаются.

Ранее генеральный директор АО "Нижегородский водоканал" Павел Марков отмечал, что объект планируется сдать до 31 декабря.

Напомним, что строительство станции стартовало в августе. Работы проводятся в соответствии с концессионным соглашением между АО "Нижегородский водоканал" и администрацией Нижнего Новгорода. Оно заключено на десять лет. Концессионная плата будет состоять из фиксированной (14,8 млн рублей) и переменной частей. Последняя представляет собой процент от величины превышения фактической выручки над суммой расходов. Плановая выручка концессионера будет рассчитываться, исходя из объемов утилизации снега.

На площадке предусмотрено место для складирования снега площадью 600 кв.м. для временного складирования 3000 куб.м. снега. Производительность станции составит 7 тысяч кубометров в сутки. Одновременно на станции снеготаяния разгружаться смогут три самосвала. Цена будет установлена в размере 144 рубля за куб.

Отметим, что на данный момент в Нижнем Новгороде функционирует одна станция, проектная мощность которой в разы меньше.

Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода ведет переговоры с инвестором о строительстве двух новых станций снеготаяния в Московском и Автозаводском районах.