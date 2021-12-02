Тело ещё одного погибшего обнаружили при разборе завалов сгоревшего дома на ул. Б.Покровской Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Тело погибшей женщины обнаружили при разборе завалов сгоревшего дома на ул. Б.Покровской, 46б. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Таким образом, количество жертв страшного пожара в центре города достигло двух. Ранее сообщалось об одном погибшем - мужчине. Также в результате пожара пострадала женщина, которая доставлена в больницу №33.

Напомним, жилой дом загорелся днём 24 декабря. В 19:18 пожар был локализован, а в 20:56 объявлена ликвидация открытого горения. В тушении пожара было задействовано 100 человек и 24 единицы техники. Площадь пожара составила 600 кв.м.