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Культура и отдых

Эстафету марафона культурных событий в 2022 году примут Ленинский и Нижегородский районы

28 декабря 2021 18:16  [66] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде жеребьёвкой выбрали участников проекта "Культурный район" в 2022 и 2023 годах. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации города.

Так, в следующем году проект будет реализован в Ленинском и Нижегородском районах, а в 2023 цикл проекта завершат Канавинский и Приокский районы.

Напомним, в 2019 году марафоны культурных событий состоялись в Автозаводском и Сормовском районах, в 2020-м пришлось сделать перерыв в связи с эпидемической ситуацией, а в 2021 году эстафету приняли Московский и Советский районы.

В рамках проекта в районах проходят выставки, мастер-классы, тематические фестивали и ярмарки. Некоммерческие организации и городские учреждения культуры могут получить гранты на воплощение в жизнь своих творческих идей.

Глава города Юрий Шалабаев отметил, что "Культурный район" – это серия камерных мероприятий, близких каждому жителю.

"Проект позволяет лучше узнать свой город. У нас есть, что показать и чем гордиться, не только в историческом центре Нижнего. В каждом районе есть своя культурная изюминка, и люди хотят о них узнавать", – добавил мэр.

Глава администрации Ленинского района Александр Кулагин рассказал, что в рамках "Культурного района" будет показано всё хорошее, что есть в районе: промышленные предприятия, которые славятся своей продукцией не только в России, но и за рубежом; парк Дубки и скверы, которые были благоустроены по нацпроекту.

"Самая главная ценность Нижегородского района — это люди, которые у нас проживают: неравнодушные, любящие свой город. В рамках фестиваля мы обязательно подчеркнём значимость района как делового, культурного и исторического центра", – сказал глава администрации Нижегородского района Илья Лагутин.

В администрации города рассказали, что после этого стартует новый цикл проекта: в конце 2023 года будет проведена жеребьёвка между всеми восемью районами.

Напомним, этим летом в рамках городского марафона "Культурный район" для нижегородцев были организованы 42 экскурсии с рассказами об истории становления Московского района, его промышленных и торговых предприятиях, а также выдающихся жителях.

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Теги:
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