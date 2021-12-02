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Культура и отдых

Новогодние мероприятия стартовали на 12 площадках нижегородского Кремля

30 декабря 2021 10:56  [126] Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Новогодние мероприятия стартовали на 12 площадках нижегородского Кремля. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Согласно информации, они продлятся до 9 января.

По словам губернатора региона Глеба Никитина, в юбилейный для Нижнего Новгорода год в Кремле была проведена масштабная реконструкция, включающая в себя создание новых общественных пространств.

"Это позволило в новогодней программе учесть интересы разных возрастов. Мы сделали программу насыщенной, чтобы каждый мог здесь найти развлечение по душе. Уже на входе можно увидеть праздничную подсветку. Надеемся, это поможет создать новогоднее настроение", - отметил он.

На Дмитриевской башне организовано сразу два аудиовизуальных шоу – 3D-мэппинг "Путешествие в Сказку" на внешнем фасаде, выходящем на площадь Минина, и "Новогоднее чудо" - на внутреннем. Представление "Новогоднее чудо" посвящено путешествию Деда Мороза и поиску звезды, которая необходима для запуска Нового года. Никольская башня превратилась в сказочный портал волшебных миров.

Кроме этого, напротив детской площадки в Кремле – на фасаде 14 корпуса – можно посмотреть красочное лазерное шоу "С Новым годом!".

В связи с новогодними мероприятиями с 29 декабря по 9 января время работы Нижегородского кремля будет увеличено: он будет открыт для посещения с 6:00 до полуночи, а с 31 декабря по 1 января – до 4:00.

Напомним, фестиваль "Новогодняя столица России – 2022" официально стартовал в Нижнем Новгороде 10 декабря. Нижегородцев и гостей города ждёт насыщенная культурно-развлекательная программа в районах города.Так, с 25 декабря начнут работу праздничные локации по всему городу. Центральная площадка празднования перенесена на Нижегородскую ярмарку, а на площади Горького будет проходить "Горьковская ёлка".

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Теги:
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