Реставрация объектов Щелоковского хутора в Нижнем Новгороде продолжится в 2022 году Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Реставрация объектов Щелоковского хутора в Нижнем Новгороде продолжится в 2022 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода

Работы в архитектурно-этнографическом музее-заповеднике начались в 2020 году. На сегодняшний день там полностью завершена реставрация пяти объектов культурного наследия федерального и регионального значения, а именно: "Ямного овина", "Верхового овина", "Мельницы толчеи-столбовки", "Покровской церкви из с. Зелёное", (выполнены в 2020 году), "Амбар Конёвой" (выполнена в 2021 году).

Кроме того, на протяжении 2021 года на Щелоковском хуторе велись реставрационные работы еще на пяти ОКН: "Амбар из с. Пятницкое", "Амбар Грошевой", "Баня Сутягиной", "Изба Обуховой", "Водяная мельница". Однако, в связи с внесением изменений в проектно-сметную документацию и прохождением повторной проверки в "Госэкспертизе" в этом году выполнить работы не удалось.

"Завершение работ планируется во втором квартале 2022 года", - пояснили в департаменте.

Кроме того, 17 декабря текущего года был заключен контракт на реставрацию ещё одного ОКН регионального значения "Изба". Ориентировочный срок завершения работ - 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что депутаты Думы Нижнего Новгорода выразили недовольство темпами реставрации объектов Щелоковского хутора.

Напомним, что реставратор Дома Павловой на Щелоковском хуторе был оштрафован на 100 тысяч рублей за нарушение технологии работ. Реставрацию объекта культурного наследия продолжает субподрядчик.

Напомним также, что музей архитектуры и быта народов Поволжья "Щелоковский хутор" вошёл в рейтинг самых интересных этнических парков страны.

СПРАВКА:

МАУК "Архитектурно-этнографический музей-заповедник "Щелоковский хутор" включает памятники деревянного зодчества – уникальные образцы русской архитектурно-строительной культуры конца XVII - начала ХХ вв.

Территория музея составляет 35,9 га и представляет собой участок леса 1 категории (памятник природы регионального значения), разделенный двумя глубокими оврагами на три неравных части.

Музей был создан 1 января 2014 года на основе имущества Музея архитектуры и быта народов Нижегородского Поволжья, открытого 3 июня 1973 года.

В настоящее время в музее собрано 15 памятников деревянного зодчества XVII-XIX в.в., перевезенных из Городецкого, Семеновского, Ковернинского, Кстовского районов Нижегородской области.