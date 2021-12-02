Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 10 по 16 января 2022 года

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Культура и отдых

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Святочные посиделки в Усадьбе Рукавишниковых

Святочные посиделки в Усадьбе Рукавишниковых

Фото: с сайта НГИАМЗ

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Учреждения культуры Нижнего Новгорода подготовили для жителей города программу, с которой можно познакомиться на этой неделе - с 10 по 16 января 2022 года.

Театры

Нижегородский театр "Комедiя":

12 января - спектакль по рассказу Николая Свечина "Дело молитовских отравителей" - "Сыщики" (16+);
14 января -  спектакль по пьесе Светланы Петрийчук "Комета Г" (16+);
15 января - спектакль по пьесе Пьера Бомарше "Безумный день, или Женитьба Фигаро" (16+);
16 января - спектакль по мотивам пьесы Хасинто Грау "Куклы" (16+).

Нижегородский театр оперы и балета им.Пушкина:

13,15 января - оперетта Иоганна Штрауса "Летучая мышь" (12+);
14,16 января - балет Петра Чайковского по сказке Гофмана "Щелкунчик" (0+).

Нижегородский государственный театр драмы им. М. Горького:

11 января - спектакль по пьесе Дейва Фримена и Джона Чепмена "Ключ для двоих" (16+);
12 января – спектакль по пьесе Михаила Булгакова "Зойкина квартира" (16+);
13 января - спектакль по пьесе Рэя Куни "Клинический случай" (16+);
14 января - спектакль на основе повести Аркадия Аверченко "Подходцев и двое других" (12+);
15,16 января - спектакль по пьесе Григория Горина "Тот самый Мюнхгаузен" (12+);
16 января - спектакль по пьесе Жорди Гальсерана "Метод Гронхольма" (16+).

Нижегородский государственный академический театр кукол:

15,16 января - новогоднее представление "Карнавал в волшебном лесу" (0+).

Детский театр "Вера":

16 января– спектакль по произведению Виктора Драгунского "Денискины рассказы" (6+).

Нижегородский камерный музыкальный театр им. В. Т. Степанова: 

16 января –музыкальная комедия Евгения Птичкина "Бабий бунт" (16+). 

Театр Нижегородского театрального училища имени Е.А. Евстигнеева:

15,16 января - спектакль по произведению Николая Гоголя "Ревизор" (12+);
16 января - спектакль драматического отделения в жанре "праздник" -"Вообразилия" (6+).

Нижегородская филармония им. Ростроповича:

13 января - праздничный концерт "Старый Новый год в Кремле" (6+);
16 января - программа артиста Молодежного театра на Фонтанке Владимира Маслакова "Поэзия в желтом свете" - абонемент №8 "Литературные встречи в Кремле" (6+).

Нижегородская государственная консерватория им. Глинки:

13 января - концерт детского хора "Аврора" (Москва) (6+);
16 января - концерт Нижегородского русского народного оркестра им. В.А. Кузнецова (6+).

Нижегородский планетарий им. Гречко:

12 января - программа "Созвездия" (12+);
13 января - программа "Удивительное путешествие по Солнечной системе. Загадки Солнца" (12+), программа "Созвездия" (12+);
14 января - программа "Солнце и жизнь Земли" (12+), программа "Удивительное путешествие по Солнечной системе. Загадки Солнца" (12+);
15 января - программа "Невероятные приключения Дракоши. Космикс" (6+), программа "Парад планет" (6+), лекция "Детям о звездах" (6+), программа "Астрономическая азбука" (6+), индивидуальный сеанс стыковки на космическом тренажере (12+), лекция "Звездное небо зимы" (12+), джазовый проект планетария и Tony Karapetyan Trio "Слияние со Вселенной. Космический джаз" (6+);
16 января -  программа "Парад планет" (6+), программа "Хрумка и волшебная ракета. Планета динозавров" (6+), лекция "Приключение капельки воды" (6+), лекция "Детям о звездах" (6+), программа "Астрономическая азбука" (6+), лекция "Путешествие на МКС" (12+), программа "Космическая книга странствий" (6+), обзорная экскурсия по планетарию (6+), лекция "Учи созвездия с планетарием" (12+), программа "Фантом Вселенной. В поисках темной материи (12+), программа "Удивительное путешествие по Солнечной системе. Загадки Солнца" (12+).

Музеи

В настоящее время открыты следующие выставки:

НГХМ — Музей русского искусства (Губернаторский дом): экспозиция "Русское искусство XVIII–XIX вв" (0+);

НГХМ — Музей зарубежного искусства (Дом Сироткина): экспозиция зала К.Е. Маковского с мультимедийной экскурсией по картине "Воззвание Минина" (0+), экспозиция зарубежного искусства (0+);

НГХМ- Искусство ХХ века (НГВК, площадь Минина и Пожарского, 2/2): выставка "Два начала. Татьяна и Александр Холуевы" (0+), выставка, посвященная 100-летию Нижегородского художественного училища (0+), фестиваль детского творчества "Новые сказки старого города" (0+);

НГИАМЗ - Усадьба Рукавишниковых: выставка предметов музейной коллекции из драгоценных металлов и камней "Особая кладовая" (0+);

НГИАМЗ - Нижегородский кремль: выставка в Зачатской башне "На лицевой стороне" (0+), экспозиция в Ивановской башне "Подвиг народного единства" (0+), экспозиция в Никольской башне "Град в усть Оки" (0+);

НГИАМЗ – исторический парк "Россия – моя история": краеведческая экспозиция (0+), интерактивная экспозиция "Россия. ХХ век" (0+), мультимедийная выставка "Рюриковичи. Романовы" (0+);

НГИАМЗ – Технический музей: старинная техника и инструменты (0+), выставка "Крылатые судьбы" (0+);

НГИАМЗ – Игрушечный музей: коллекция художника Александра Лаврова (0+);

Арсенал: выставка работ из коллекции Московского музея современного искусства "Неназываемое" (12+), выставка "Названо Вазари. Готика" , выставка работ победителей Премии Кандинского 2007–2021 годов в номинации "Проект года" (16+);

Выставочное пространство "Река-Река" (здание Речного вокзала): постоянная экспозиция (0+).

Планируемые мероприятия:

НГХМ — Музей русского искусства (Губернаторский дом): 15 января - интерактивная скетчинг-экскурсия для детей "Линия, контур и штрих" (6+);
16 января - экскурсионное занятие "Реальное и воображаемое на картине" в рамках проекта "День семьи в музее" (0+).

НГИАМЗ - Усадьба Рукавишниковых: 10 января - музыкальная программа "Святочные посиделки в Усадьбе Рукавишниковых" (0+).

Арсенал: 14 января - презентация каталога и разговор о выставке "Город как графика. Нижний Новгород на картах и гравюрах ХVI–ХХI веков" (0+).

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Теги:
Музеи Музыка Театры
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