Лимитированную коллекцию транспортных карт с новогодним дизайном выпустили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Нижний 800

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Компания "Ситикард" выпустила лимитированную коллекцию транспортных карт с особым дизайном, посвященную фестивалю "Новогодняя столица России". Об этом сообщается в группе "Нижний 800" в соцсети ВКонтакте.

На картах изображены главные площадки празднования Нового года — Кремль и Нижегородская ярмарка.

Приобрести необычные карты можно в пунктах обслуживания по адресам: ул. Ванеева, 1, пр. Ленина, 81 и ул. Гордеевская, 8.

Напомним, фестиваль "Новогодняя столица России" проходил в Нижнем Новгороде с 11 декабря до 9 января. Он открылся парадом сказочных героев по улице Большой Покровской. Также в рамках фестиваля было показано несколько ледовых шоу: гала-концерт на Ярмарке и "Щелкунчик" от режиссера Ильи Авербуха, "Руслан и Людмила" и "Спящая красавица" от Татьяны Навки.

Также для горожан были доступны квест в резиденции Деда Мороза на Ярмарке и иммерсивный спектакль "Кузница снежинок" в Манеже Нижегородского кремля. На главной улице города прохожих в течение месяца развлекали уличные театры.

Главной площадкой празднования стала Нижегородская ярмарка, где активности проходили на протяжении всего периода фестиваля. Там же состоялась церемония закрытия фестиваля и передача титула Новосибирску.

Ранее сообщалось, что транспортные карты с необычным дизайном также выпустили к 800-летию Нижнего Новгорода.