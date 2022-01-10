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Общество

Активисты нижегородских ТОСов помогают коммунальщикам в уборке снега

12 января 2022 16:43  [33] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Активисты нижегородских территориальных органов общественного местного самоуправления вышли на уборку снега, чтобы помочь коммунальщикам. Об этом рассказали в администрации Нижнего Новгорода.

Так, 12 января они чистили территории школ, детских садов, библиотек, парков, скверов, а также дворовые территории.

Председатель ТОС микрорайона "Орджоникидзе" Людмила Маркеева рассказала, что снегопады в этом году аномальные, уборка снега стала большой проблемой, поэтому активисты вышли с инициативой помочь дворникам.

"Мы, коренные нижегородцы, привыкли в непростые времена объединяться, выходить сообща. Коммунальщики трудятся, не покладая рук, но не справляются сами – очень много снега. Поэтому мы решили почистить общественные пространства, территорию у библиотеки, потом пойдём чистить детскую площадку, куда собираются дети со всего Московского района", – сообщила Людмила Маркеева.

Она также призвала нижегородцев помогать дворникам во время обильных снегопадов, если есть такая возможность.

Напомним, что высота снежного покрова в Нижнем Новгороде достигла самого высокого значения за последние 10 лет и составила 68 см.

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев назвал работу большинства ДУКов и ТСЖ во дворах "безобразной" и потребовал от глав районов и АТИ обеспечить контроль за работой данных организаций, а в случае необходимости штрафовать.

Мэр отметил, что по основным городским магистралям видно, что была проведена работа, а вот по дворам ситуация обстоит гораздо хуже.

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Теги:
Городское хозяйство Снег ТОС
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