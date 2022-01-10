Дополнительной компьютерный томограф приобрели для нужд нижегородской больницы №5 Общество

Фото: минздрав Нижегородской области

Дополнительной компьютерный томограф приобрели для нужд нижегородской городской клинической больницы №5. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Согласно информации, дорогостоящий компонент томографа - рентгеновская трубка - закуплена и поставлена в больницу государственным предприятием "Нижегородская областная фармация" (НОФ).

"Несмотря на работу COVID-госпиталя, мы продолжаем оказывать помощь пациентам с инфарктами, инсультами и другими сосудистыми патологиями. Теперь рабочих компьютерных томографа у нас два, и это существенно повышает доступность диагностики для плановых и экстренных пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой, бронхолегочной системы, органов пищеварения и хирургической патологии", - сообщил и.о. главного врача городской клинической больницы №5 Андрей Федоровцев.

Администрация больницы поблагодарила Нижегородскую областную фармацию за помощь и поддержку.

Напомним, новый компьютерный томограф с программным обеспечением и сопутствующим оборудованием был закуплен в городскую клиническую больницу №5 в 2020 году. Также больница получила современный ангиограф по нацпроекту "Здравоохранение".