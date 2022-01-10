Владислав Атмахов: ЛДПР вышла на борьбу со снегом в Нижегородской области Общество

Фото: НРО ЛДПР

Активисты НРО ЛДПР вышли на борьбу со снегом в крупных городах и населённых пунктах Нижегородской области.

Как сообщил руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Нижегородской области Владислав Атмахов, несколько бригад из активистов партии уже вторую неделю помогают нижегородцам убрать снег и снежные завалы в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Володарске, Богородске, Красных Баках, Заволжье и др. населенных пунктах региона. Депутаты, активисты и сторонники ЛДПР расчистили улицы и дворы, тротуары к социально важным объектам, а также территории у домов, где проживают пенсионеры.

В мероприятиях приняли участие сотни человек, также к акциям привлекли и неравнодушных людей, которые хотели внести свой вклад в решение этой проблемы.

"ЛДПР снова вышла на борьбу со снегом. Подобные акции уже стали традиционными, из года в год мы помогаем расчищать снег пенсионерам и инвалидам. Нижегородцы знают и помнят о нашей помощи, обращаются с просьбой расчистить дороги, тротуары, территории детских садов", - отметил Владислав Атмахов, добавив при этом, что "это не разовая акция и уборка снега активистами партии будет продолжена".

В настоящее время только в Нижнем Новгороде создано восемь мобильных бригад ЛДПР по количеству районов города, несколько бригад в Дзержинске, Богородске, Заволжье и других населенных пунктах Нижегородской области.

Напомним, что только за 10 января в Нижнем Новгороде выпало более 40% от месячной нормы осадков.

В итоге высота снежного покрова в Нижнем Новгороде уже достигла самого высокого значения за последние 10 лет и на 12 января составила 68 см.