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Общество

Водолазы проверили безопасность крещенских купелей в Нижнем Новгороде

18 января 2022 18:40  [97] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Водолазные группы аварийно-спасательного отряда обследовали дно всех купелей, подготовленных в водоёмах Нижнего Новгорода для крещенских купаний. Об этом сообщили в городском Управлении ГО и ЧС.

"Обследуем дно для обеспечения безопасности горожан, чтобы люди спокойно могли окунаться и не переживать. Водолаз погружается на дно и обследует его, при обнаружении опасных предметов – поднимает их на поверхность. И так до тех пор, пока дно не будет чистым и безопасным", - рассказал начальник аварийно-спасательного отряда Нижнего Новгорода Михаил Почиталин.

По информации городской администрации, продолжается расчистка прилегающих к местам крещенских купаний территорий.

Напомним, в Нижнем Новгороде иордани прорубили в шести водоёмах - в Нижегородском, Советском, Сормовском, Ленинском, Автозаводском районах, а также на территории Новинского сельсовета. Купели будут оборудованы деревянными настилами и лестницами с перилами, а возле каждой проруби разместят не менее двух раздевалок. Рядом с местами купаний организуют парковочные пространства.

Кроме того, в ночь с 18 на 19 января возле купелей будет организовано дежурство спасателей, водолазов и сотрудников полиции, а также бригад скорой медицинской помощи.

Всего же на территории Нижегородской области будет организовано 65 купелей.

Ранее сообщалось, что богослужения в праздник Крещения Господня пройдут в 37 храмах Нижнего Новгорода. Нижегородский водоканал уже проверил качество воды в храмах, а туда, где нет централизованного водоснабжения, 18 и 19 января будут направлены автоцистерны с питьевой водой для освящения.

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Теги:
Безопасность Праздники Религия
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