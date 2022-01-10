Еще более 640 нижегородцев заболели коронавирусом за сутки

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Еще 641 случай заболевания COVID-19 выявлено в Нижегородской области за сутки по данным на 25 января. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Накануне было зарегистрировано еще 714 случаев заражения коронавирусом в регионе - один из самых высоких показателей с начала пандемии. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 244 005 человек.
При этом 224 843 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 145 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 10 400 человек, в том числе 22 человека скончались за последние сутки. Еще 311 человек были доставлены вчера в больницы с подозрением на коронавирус.
Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 1.33. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 29%.
Напомним, что в Нижегородской области выявлено уже 25 случаев заражения "омикроном".
Ранее Глеб Никитин заявил, что в регионе в связи с риском заражения новым штаммом вируса "омикрон" приняты дополнительные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия.
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:
1. Ардатовский – 1 317
2. г.о.г. Арзамас – 4 104 (+1)
3. Арзамасский – 2 206
4. Балахнинский – 8 308
5. Богородский – 4 636
6. Большеболдинский – 1 269
7. Большемурашкинский – 917
8. г.о.г. Бор – 11 402 (+4)
9. Бутурлинский – 641 (+15)
10. Вадский – 804
11. Варнавинский район – 731 (+1)
12. Вачский – 2 022 (+37)
13. Ветлужский – 1 883 (+6)
14. Вознесенский – 860
15. Володарский – 3 915
16. Воротынский – 1 066
17. Воскресенский – 1 380
18. Выксунский – 4 686
19. Гагинский – 1 135
20. Городецкий – 8 100 (+37)
21. Дальнеконстантиновский – 1 137 (+2)
22. Дзержинск – 22 849 (+1)
23. Дивеевский – 1 557 (+1)
24. Княгининский – 1 049
25. Ковернинский – 1 630 (+1)
26. Краснобаковский – 1 481 (+1)
27. Краснооктябрьский – 1 172
28. Кстовский – 4 670 (+73)
29. Кулебакский – 4 324
30. Лукояновский – 2 146
31. Лысковский – 3 852
32. Навашинский – 3 602
33. Павловский – 6 485
34. Первомайский – 510
35. Перевозский – 556
36. Пильнинский – 2 106
37. Починковский – 2 106 (+12)
38. Семеновский – 2 123 (+1)
39. Сергачский – 2 153
40. Сеченовский – 1 456
41. Сокольский – 1 105
42. Сосновский – 2 457
43. Спасский – 534
44. Тонкинский – 984 (+11)
45. Тоншаевский – 1 800 (+16)
46. Уренский – 3 251 (+22)
47. Чкаловский – 1 817 (+1)
48. Шарангский – 1 105 (+8)
49. Шатковский – 3 304 (+24)
50. Шахунский – 4 225
51. Нижний Новгород – 95 034 (+366)
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