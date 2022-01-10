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Еще более 640 нижегородцев заболели коронавирусом за сутки

25 января 2022 12:41  [94] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 641 случай заболевания COVID-19 выявлено в Нижегородской области за сутки по данным на 25 января. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было зарегистрировано еще 714 случаев заражения коронавирусом в регионе - один из самых высоких показателей с начала пандемии. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 244 005 человек.

При этом 224 843 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 145 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 10 400 человек, в том числе 22 человека скончались за последние сутки. Еще 311 человек были доставлены вчера в больницы с подозрением на коронавирус. 

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 1.33. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 29%.

Напомним, что в Нижегородской области выявлено уже 25 случаев заражения "омикроном".

Ранее Глеб Никитин заявил, что в регионе в связи с риском заражения новым штаммом вируса "омикрон" приняты дополнительные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1.    Ардатовский – 1 317

2.    г.о.г. Арзамас – 4 104 (+1)

3.    Арзамасский – 2 206  

4.    Балахнинский –  8 308   

5.    Богородский – 4 636

6.    Большеболдинский – 1 269

7.    Большемурашкинский – 917

8.    г.о.г. Бор – 11 402 (+4)

9.    Бутурлинский – 641 (+15)

10.  Вадский – 804

11.  Варнавинский район – 731 (+1)

12.  Вачский – 2 022 (+37)

13.  Ветлужский – 1 883 (+6)

14.  Вознесенский – 860   

15.  Володарский – 3 915  

16.  Воротынский – 1 066

17.  Воскресенский – 1 380          

18.  Выксунский – 4 686  

19.  Гагинский – 1 135        

20.  Городецкий – 8 100 (+37)

21.  Дальнеконстантиновский – 1 137 (+2)

22.  Дзержинск – 22 849 (+1)

23.  Дивеевский – 1 557 (+1)

24.  Княгининский – 1 049               

25.  Ковернинский – 1 630 (+1)              

26.  Краснобаковский  – 1 481 (+1)     

27.  Краснооктябрьский – 1 172     

28.  Кстовский – 4 670 (+73)

29.  Кулебакский – 4 324          

30.  Лукояновский – 2 146    

31.  Лысковский – 3 852   

32. Навашинский – 3 602

33.  Павловский – 6 485

34.  Первомайский – 510      

35.  Перевозский – 556  

36.  Пильнинский – 2 106            

37.  Починковский – 2 106 (+12)            

38.  Семеновский – 2 123 (+1)   

39.  Сергачский – 2 153    

40.  Сеченовский – 1 456        

41.  Сокольский – 1 105  

42.  Сосновский – 2 457

43.  Спасский – 534  

44.  Тонкинский – 984 (+11)     

45.  Тоншаевский – 1 800 (+16)

46.  Уренский – 3 251 (+22)     

47.  Чкаловский – 1 817 (+1)      

48.  Шарангский – 1 105 (+8)         

49.  Шатковский – 3 304 (+24)    

50.  Шахунский – 4 225     

51.   Нижний Новгород – 95 034 (+366)

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Теги:
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