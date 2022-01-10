Еще более 640 нижегородцев заболели коронавирусом за сутки Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 641 случай заболевания COVID-19 выявлено в Нижегородской области за сутки по данным на 25 января. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было зарегистрировано еще 714 случаев заражения коронавирусом в регионе - один из самых высоких показателей с начала пандемии. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 244 005 человек.

При этом 224 843 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 145 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 10 400 человек, в том числе 22 человека скончались за последние сутки. Еще 311 человек были доставлены вчера в больницы с подозрением на коронавирус.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 1.33. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 29%.

Напомним, что в Нижегородской области выявлено уже 25 случаев заражения "омикроном".

Ранее Глеб Никитин заявил, что в регионе в связи с риском заражения новым штаммом вируса "омикрон" приняты дополнительные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1. Ардатовский – 1 317

2. г.о.г. Арзамас – 4 104 (+1)

3. Арзамасский – 2 206

4. Балахнинский – 8 308

5. Богородский – 4 636

6. Большеболдинский – 1 269

7. Большемурашкинский – 917

8. г.о.г. Бор – 11 402 (+4)

9. Бутурлинский – 641 (+15)

10. Вадский – 804

11. Варнавинский район – 731 (+1)

12. Вачский – 2 022 (+37)

13. Ветлужский – 1 883 (+6)

14. Вознесенский – 860

15. Володарский – 3 915

16. Воротынский – 1 066

17. Воскресенский – 1 380

18. Выксунский – 4 686

19. Гагинский – 1 135

20. Городецкий – 8 100 (+37)

21. Дальнеконстантиновский – 1 137 (+2)

22. Дзержинск – 22 849 (+1)

23. Дивеевский – 1 557 (+1)

24. Княгининский – 1 049

25. Ковернинский – 1 630 (+1)

26. Краснобаковский – 1 481 (+1)

27. Краснооктябрьский – 1 172

28. Кстовский – 4 670 (+73)

29. Кулебакский – 4 324

30. Лукояновский – 2 146

31. Лысковский – 3 852

32. Навашинский – 3 602

33. Павловский – 6 485

34. Первомайский – 510

35. Перевозский – 556

36. Пильнинский – 2 106

37. Починковский – 2 106 (+12)

38. Семеновский – 2 123 (+1)

39. Сергачский – 2 153

40. Сеченовский – 1 456

41. Сокольский – 1 105

42. Сосновский – 2 457

43. Спасский – 534

44. Тонкинский – 984 (+11)

45. Тоншаевский – 1 800 (+16)

46. Уренский – 3 251 (+22)

47. Чкаловский – 1 817 (+1)

48. Шарангский – 1 105 (+8)

49. Шатковский – 3 304 (+24)

50. Шахунский – 4 225

51. Нижний Новгород – 95 034 (+366)