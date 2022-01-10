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Спорт

Экспертиза проекта ФОКа на проспекте Кораблестроителей завершится в феврале

26 января 2022 14:51  [106] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" – Максим Дерябин

Получение заключения экспертизы по проекту ФОКа на проспекте Кораблестроителей ожидается в феврале 2022 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве строительства Нижегородской области.

В настоящее время проектно-сметная документация по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по пр. Кораблестроителей в Сормовском районе находятся в ГАУ НО "Управление государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий", рассказали в региональном Минстрое.

Также сообщается, что стоимость строительства ФОКа будет определена по результатам экспертизы, включающей проверку достоверности определения сметной стоимости строительства. Работы по демонтажу ранее возведенных конструкций ФОКа, состояние которых признано аварийным, включены в состав проекта.

Строительство ФОКа планируется за счет средств областного бюджета.

После получения положительного заключения экспертизы будет решаться вопрос об организации строительства, добавили в министерстве.

Напомним, возведением ФОКа занимался инвестор, у которого возникли финансовые проблемы. Тогда было принято решение расторгнуть контракт с этой организацией, а здание осталось недостроенным. В ноябре 2019 года оно было передано в региональную собственность.

В феврале 2020 года Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" право пользования земельным участком, где ведется строительство ФОКа.

Раннее сообщалось, что глава региона Глеб Никитин высказывал надежды начать работы по возведению нового здания в 2021-2022 года.

СПРАВКА:

Земельный участок площадью 30 тысяч кв.м, где находится стройка, расположен в районе домов №№ 42, 44, 45/1 по проспекту Кораблестроителей. Строительство ФОКа было начато в 2014 году и должно было завершиться в 2016 году.

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Теги:
Спорт Строительство ФОК
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