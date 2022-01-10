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Общество

Администрация утвердила архитектурно-художественную концепцию для улицы Кожевенной

27 января 2022 09:45  [91] Общество

Фото: Алексей Манянин

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Администрация утвердила архитектурно-художественную концепцию для улицы Кожевенной. Об этом глава города Юрий Шалабаев сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

По его словам, эта концепция призвана сохранить и подчеркнуть уникальный исторический характер улицы, создать новый культурно-туристический кластер для погружения жителей и гостей города в атмосферу дореволюционной России.

Так, документом определены колористические решения для фасадов зданий, прописаны требования к козырькам входных групп, которые должны быть выполнены из металла с элементами ковки, соответствующей стилистике ХIХ - начала ХХ веков.

"Орфография, грамматика и обороты речи, используемые при изготовлении текстов информационных конструкций, также должны соответствовать особенностям языка этого исторического периода", - добавил мэр города.

Помимо этого вводятся и ограничения по цветовому решению информационных конструкций - преимущественно отдается серым, бежевым и коричневым оттенкам.

Нижегородцы могут подробно ознакомиться с архитектурно-художественной концепцией ул.Кожевенной Нижнего Новгорода на сайте городской администрации.

Ранее сообщалось, что исторический облик улицы Кожевенной планируется воссоздать в Нижнем Новгороде.

Основная цель проекта - создание нового креативного арт-пространства "Миллионка" на исторической территории Старого Нижнего через раскрытие системы ценностей, среды и быта, в которых создавал произведения писатель Максим Горькой, и предложение оригинальных брендовых туристических продуктов для гостей знакового места.

Кроме того, предусмотрено размещение на домах табличек с QR-кодами с информацией об их истории и десяти барельефов с изображением героев пьесы "На дне" с цитатами из произведения. В честь открытия барельефов планируются театрализованные презентации.

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