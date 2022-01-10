Депутаты Заксобрания утвердили часть состава Общественной палаты Нижегородской области

Депутаты Заксобрания Нижегородской области на заседании 27 января утвердили треть состава региональной Общественной палаты.
Напомним, данный коллегиально-совещательный орган обеспечивает взаимодействие жителей области и некоммерческих организация с органами госвласти и местного самоуправления. Члены ОП защищают интересы, права и свободы нижегородцев при формировании и реализации политики.
В состав ОП входят 45 человек. 2/3 состава утверждаются губернатором и парламентом региона (по 15 человек). Утверждённые члены палаты голосованием определяют заключительный состав ОП, выбирая оставшихся участников из представленных местными НКО.
Так, по решению ЗС НО в состав Палаты вошли:
Как отметил председатель комитета ЗС НО по вопросам госвласти области, местного самоуправления и регламенту Владимир Паков, в состав Общественной палаты вошли настоящие профессионалы из самых разных сфер, люди с активной гражданской позицией. Их кандидатуры предложили в том числе общественные объединения, заинтересованные в ведении открытого диалога как с жителями региона, так и с представителями властных структур.
"Ожидаем утверждения последней трети состава палаты из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями, зарегистрированными на территории региона, и надеемся на продуктивное сотрудничество", - добавил Паков.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-15 регионов России по развитию НКО.
Напомним, на отчётном заседании Общественная палата Нижнего Новгорода назвала восемь приоритетных проектов для реализации в 2022 году.
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