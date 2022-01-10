Депутаты Заксобрания утвердили часть состава Общественной палаты Нижегородской области Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Депутаты Заксобрания Нижегородской области на заседании 27 января утвердили треть состава региональной Общественной палаты.

Напомним, данный коллегиально-совещательный орган обеспечивает взаимодействие жителей области и некоммерческих организация с органами госвласти и местного самоуправления. Члены ОП защищают интересы, права и свободы нижегородцев при формировании и реализации политики.

В состав ОП входят 45 человек. 2/3 состава утверждаются губернатором и парламентом региона (по 15 человек). Утверждённые члены палаты голосованием определяют заключительный состав ОП, выбирая оставшихся участников из представленных местными НКО.

Так, по решению ЗС НО в состав Палаты вошли:

Светлана Васильева - директор Благотворительного экологического фонда "Цивилизация";

Евгения Верба - исполнительный директор Нижегородской ассоциации неправительственных НКО "Служение";

Роман Голубин - декан факультета социальных наук ННГУ Им. Н.И. Лобачевского;

Владимир Дьяков - директор "Нижегородского детского речного пароходства";

Марина Ефимова - президент Благотворительного фонда "Жизнь без границ";

Андрей Жильцов - директор "Нижегородской Службы Добровольцев";

Сергей Кабайло - председатель НРО "Союза театральных деятелей РФ";

Валерий Камальдинов - заместитель председателя региональной национально-культурной автономии татар;

Елена Ленина - председатель Нижегородского профсоюза работников жизнеобеспечения;

Сергей Малиновский - гендиректор фонда "Нижегородский Кремль";

Николай Миронов - главврач Нижегородской областной больницы им. Семашко;

Николай Михневич - начальник отдела ОКБМ Им. Африкантова;

Сергей Романов - директор Приволжского окружного медицинского центра;

Александр Харламов - гендиректор ХК "Торпедо";

Борис Шахов - советник при ректорате, завкафедрой интервенционной и сердечнососудистой хирургии факультета допобразования ПИМУ.

Как отметил председатель комитета ЗС НО по вопросам госвласти области, местного самоуправления и регламенту Владимир Паков, в состав Общественной палаты вошли настоящие профессионалы из самых разных сфер, люди с активной гражданской позицией. Их кандидатуры предложили в том числе общественные объединения, заинтересованные в ведении открытого диалога как с жителями региона, так и с представителями властных структур.

"Ожидаем утверждения последней трети состава палаты из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями, зарегистрированными на территории региона, и надеемся на продуктивное сотрудничество", - добавил Паков.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-15 регионов России по развитию НКО.

Напомним, на отчётном заседании Общественная палата Нижнего Новгорода назвала восемь приоритетных проектов для реализации в 2022 году.