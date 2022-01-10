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Бизнес

Российский аукционный дом выставил на продажу Мытный рынок в Нижнем Новгороде

28 января 2022 09:46  [123] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Российский аукционный дом (РАД) выставил на продажу Мытный рынок в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в АО "Российский аукционный дом".

Согласно информации, трехэтажное здание, площадью 1,9 тысяч кв.м. с земельным участком 0,5 га выставлено на продажу за 650 млн рублей.

Отмечается, что здание рынка, 1967 года постройки, находится в хорошем состоянии и может быть использовано по прямому назначению. Так как данное здание не является памятником, оно может быть и снесено.

По словам директора Волго-Вятского филиала РАД Дмитрия Рождественского, последние годы в крупных городах наблюдается тренд на создание современных общественных пространств на базе коммерческой и промышленной застройки, которые часто расположены в выгодных локациях в центре города, в местах с высоким траффиком.

"Бывшие советские рынки – это места, где можно было только приобрести продукты, но в современных реалиях запросы общества стали сложнее и шумные грязные рынки в привычном понимании утратили свою актуальность", - отметил он.

Ранее со ссылкой на владельца торгового объекта Вагана Багдасаряна сообщалось, что уже появилось несколько потенциальных покупателей.

Напомним, Мытный рынок закрыли на три месяца в середине октября 2020 года в связи с предписанием регионального управления Роспотребнадзора из-за рисков распространения COVID-19.

После этого собственник заявил о намерении приступить к реконструкции рынка и облагораживанию территории. Планировалось, что по завершении работ Мытный рынок сохранит свою основную функцию. Там возобновится торговля мясной и молочной продукцией, а также фруктами и овощами. Ваган Багдасарян сообщал, что на Мытном рынке обновлена вся инфраструктура, проведен ремонт павильонов.

При этом сроки открытия рынка после реконструкции постоянно сдвигались. На сегодняшний день он так и не открылся.

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Теги:
Аукцион Рынок Торговля
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