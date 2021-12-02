Собственник нижегородского Мытного рынка выставил его на продажу Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Собственник нижегородского Мытного рынка Ваган Багдасарян выставил его на продажу. Об этом владелец торгового объекта сообщил НИА "Нижний Новгород".

Стоимость рынка обозначена им в 500 млн рублей. По словам Вагана Багдасаряна, уже появились несколько потенциальных покупателей. Сейчас с ними ведутся переговоры о цене, которая устроит обе стороны. Решение планируется принять после Нового года.

Он объяснил свое решение желанием больше времени проводить с семьей.

"Я 27 лет владелец. Сейчас уже возраст, хочу для себя жить. У меня четыре дочери, трое внуков - их воспитывать. А рынок - это с утра до ночи, все время надо быть здесь", - сказал Ваган Багдасарян.

Напомним, Мытный рынок закрыли на три месяца в середине октября 2020 года в связи с предписанием регионального управления Роспотребнадзора из-за рисков распространения COVID-19.

После этого собственник заявил о намерении приступить к реконструкции рынка и облагораживанию территории. Планировалось, что по завершении работ Мытный рынок сохранит свою основную функцию. Там возобновится торговля мясной и молочной продукцией, а также фруктами и овощами. Ваган Багдасарян сообщал, что на Мытном рынке обновлена вся инфраструктура, проведен ремонт павильонов.

При этом сроки открытия рынка после реконструкции постоянно сдвигались. На сегодняшний день он так и не открылся.