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Общество

Коронавирусом за сутки в Нижегородской области вновь заболели более 1100 человек

01 февраля 2022 12:32  [113] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 1147 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за сутки по данным на 1 февраля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было зарегистрировано 1225 случаев заболевания коронавирусом в сутки в регионе - один из самых высоких показателей с начала пандемии. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 254 231 человек.

При этом 228 173 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 295 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 10 520 человек, в том числе за последние сутки скончались 17 нижегородцев. Еще 404 человека были доставлены вчера в больницы региона с подозрением на коронавирус. 

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 1.09. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 26%.

Напомним, что в Нижегородской области выявлено уже 69 случаев заражения "омикроном". В настоящее время в поликлиниках региона приостановлена диспансеризация

Губернатор региона внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности".  Так, возвращается запрет на посещение ТЦ и ТРЦ детьми без сопровождения взрослых. Также возвращается ограничение на работу организаций общепита с 23:00 до 6:00. 

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1.    Ардатовский – 1 521 (+49)

2.    г.о.г. Арзамас – 4 449   

3.    Арзамасский – 2 272    

4.    Балахнинский – 8 583 (+54)   

5.    Богородский – 4 649 (+1)

6.    Большеболдинский – 1 326

7.    Большемурашкинский – 938

8.    г.о.г. Бор – 11 627 (+2)

9.    Бутурлинский – 674 (+1)  

10. Вадский – 853

11. Варнавинский район – 773 (+9)

12. Вачский – 2 189 (+39)

13. Ветлужский – 1 905

14. Вознесенский – 960 (+2)    

15. Володарский – 4 142 (+1)  

16. Воротынский – 1 123   

17. Воскресенский – 1 399 (+2)           

18. Выксунский – 4 958   

19. Гагинский – 1 151        

20. Городецкий – 8 349 (+64)

21. Дальнеконстантиновский – 1 185  

22. Дзержинск – 24 284 (+47)

23. Дивеевский – 1 670

24. Княгининский – 1 066                

25. Ковернинский – 1 643                

26. Краснобаковский – 1 558 (+7)     

27. Краснооктябрьский – 1 236     

28. Кстовский – 5 210 (+113)

29. Кулебакский – 4 653 (+56)           

30. Лукояновский – 2 253      

31. Лысковский – 3 998    

32. Навашинский – 3 806 (+36)

33. Павловский – 6 893 (+1)

34. Первомайский – 536      

35. Перевозский – 588    

36. Пильнинский – 2 167             

37. Починковский – 2 139            

38. Семеновский – 2 193 (+14)   

39. Сергачский – 2 419     

40. Сеченовский – 1 487         

41. Сокольский – 1 109

42. Сосновский – 2 652 (+77)

43. Спасский – 626  

44. Тонкинский – 1 046 (+32)     

45. Тоншаевский – 1 947  

46. Уренский – 3 290 (+35)      

47. Чкаловский – 1 827 (+2)       

48. Шарангский – 1 130           

49. Шатковский – 3 433 (+32)    

50. Шахунский – 4 383 (+73)     

51.  Нижний Новгород – 97 920 (+398)

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Теги:
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