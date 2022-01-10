Коронавирусом за сутки в Нижегородской области вновь заболели более 1100 человек Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 1147 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за сутки по данным на 1 февраля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было зарегистрировано 1225 случаев заболевания коронавирусом в сутки в регионе - один из самых высоких показателей с начала пандемии. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 254 231 человек.

При этом 228 173 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 295 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 10 520 человек, в том числе за последние сутки скончались 17 нижегородцев. Еще 404 человека были доставлены вчера в больницы региона с подозрением на коронавирус.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 1.09. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 26%.

Напомним, что в Нижегородской области выявлено уже 69 случаев заражения "омикроном". В настоящее время в поликлиниках региона приостановлена диспансеризация.

Губернатор региона внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". Так, возвращается запрет на посещение ТЦ и ТРЦ детьми без сопровождения взрослых. Также возвращается ограничение на работу организаций общепита с 23:00 до 6:00.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1. Ардатовский – 1 521 (+49)

2. г.о.г. Арзамас – 4 449

3. Арзамасский – 2 272

4. Балахнинский – 8 583 (+54)

5. Богородский – 4 649 (+1)

6. Большеболдинский – 1 326

7. Большемурашкинский – 938

8. г.о.г. Бор – 11 627 (+2)

9. Бутурлинский – 674 (+1)

10. Вадский – 853

11. Варнавинский район – 773 (+9)

12. Вачский – 2 189 (+39)

13. Ветлужский – 1 905

14. Вознесенский – 960 (+2)

15. Володарский – 4 142 (+1)

16. Воротынский – 1 123

17. Воскресенский – 1 399 (+2)

18. Выксунский – 4 958

19. Гагинский – 1 151

20. Городецкий – 8 349 (+64)

21. Дальнеконстантиновский – 1 185

22. Дзержинск – 24 284 (+47)

23. Дивеевский – 1 670

24. Княгининский – 1 066

25. Ковернинский – 1 643

26. Краснобаковский – 1 558 (+7)

27. Краснооктябрьский – 1 236

28. Кстовский – 5 210 (+113)

29. Кулебакский – 4 653 (+56)

30. Лукояновский – 2 253

31. Лысковский – 3 998

32. Навашинский – 3 806 (+36)

33. Павловский – 6 893 (+1)

34. Первомайский – 536

35. Перевозский – 588

36. Пильнинский – 2 167

37. Починковский – 2 139

38. Семеновский – 2 193 (+14)

39. Сергачский – 2 419

40. Сеченовский – 1 487

41. Сокольский – 1 109

42. Сосновский – 2 652 (+77)

43. Спасский – 626

44. Тонкинский – 1 046 (+32)

45. Тоншаевский – 1 947

46. Уренский – 3 290 (+35)

47. Чкаловский – 1 827 (+2)

48. Шарангский – 1 130

49. Шатковский – 3 433 (+32)

50. Шахунский – 4 383 (+73)

51. Нижний Новгород – 97 920 (+398)