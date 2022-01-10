Коронавирусом за сутки в Нижегородской области вновь заболели более 1100 человек

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Еще 1147 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за сутки по данным на 1 февраля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Накануне было зарегистрировано 1225 случаев заболевания коронавирусом в сутки в регионе - один из самых высоких показателей с начала пандемии. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 254 231 человек.
При этом 228 173 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 295 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 10 520 человек, в том числе за последние сутки скончались 17 нижегородцев. Еще 404 человека были доставлены вчера в больницы региона с подозрением на коронавирус.
Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 1.09. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 26%.
Напомним, что в Нижегородской области выявлено уже 69 случаев заражения "омикроном". В настоящее время в поликлиниках региона приостановлена диспансеризация.
Губернатор региона внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". Так, возвращается запрет на посещение ТЦ и ТРЦ детьми без сопровождения взрослых. Также возвращается ограничение на работу организаций общепита с 23:00 до 6:00.
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:
1. Ардатовский – 1 521 (+49)
2. г.о.г. Арзамас – 4 449
3. Арзамасский – 2 272
4. Балахнинский – 8 583 (+54)
5. Богородский – 4 649 (+1)
6. Большеболдинский – 1 326
7. Большемурашкинский – 938
8. г.о.г. Бор – 11 627 (+2)
9. Бутурлинский – 674 (+1)
10. Вадский – 853
11. Варнавинский район – 773 (+9)
12. Вачский – 2 189 (+39)
13. Ветлужский – 1 905
14. Вознесенский – 960 (+2)
15. Володарский – 4 142 (+1)
16. Воротынский – 1 123
17. Воскресенский – 1 399 (+2)
18. Выксунский – 4 958
19. Гагинский – 1 151
20. Городецкий – 8 349 (+64)
21. Дальнеконстантиновский – 1 185
22. Дзержинск – 24 284 (+47)
23. Дивеевский – 1 670
24. Княгининский – 1 066
25. Ковернинский – 1 643
26. Краснобаковский – 1 558 (+7)
27. Краснооктябрьский – 1 236
28. Кстовский – 5 210 (+113)
29. Кулебакский – 4 653 (+56)
30. Лукояновский – 2 253
31. Лысковский – 3 998
32. Навашинский – 3 806 (+36)
33. Павловский – 6 893 (+1)
34. Первомайский – 536
35. Перевозский – 588
36. Пильнинский – 2 167
37. Починковский – 2 139
38. Семеновский – 2 193 (+14)
39. Сергачский – 2 419
40. Сеченовский – 1 487
41. Сокольский – 1 109
42. Сосновский – 2 652 (+77)
43. Спасский – 626
44. Тонкинский – 1 046 (+32)
45. Тоншаевский – 1 947
46. Уренский – 3 290 (+35)
47. Чкаловский – 1 827 (+2)
48. Шарангский – 1 130
49. Шатковский – 3 433 (+32)
50. Шахунский – 4 383 (+73)
51. Нижний Новгород – 97 920 (+398)
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