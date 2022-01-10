Театры стали самым популярным местом у обладателей "Пушкинской карты" в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород" НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин Театры стали самым популярным местом у обладателей "Пушкинской карты" в Нижнем Новгороде. Об этом рассказала заместитель министра культуры Нижегородской области Наталья Суханова на пресс-конференции, посвященной данному проекту. По ее словам, самым посещаемым стал академический театр драмы им. М.Горького, его посетили более 1200 человек. Второе место занимает Нижегородский театр оперы и балета им. А.С. Пушкина с около 600 проданных билетов. Ранее сообщалось, что более 75 тысяч нижегородцев уже Театры стали самым популярным местом у обладателей "Пушкинской карты" в Нижнем Новгороде. Об этом рассказала заместитель министра культуры Нижегородской области Наталья Суханова на пресс-конференции, посвященной данному проекту. По ее словам, самым посещаемым стал академический театр драмы им. М.Горького, его посетили более 1200 человек. Второе место занимает Нижегородский театр оперы и балета им. А.С. Пушкина с около 600 проданных билетов. Ранее сообщалось, что более 75 тысяч нижегородцев уже стали обладателями "Пушкинской карты". С сентября прошедшего года они потратили уже 29 млн рублей. Также напомним, что с сегодняшнего дня стали доступны билеты в кино по "Пушкинской карте". В этом году номинал карты увеличился до 5 000 рублей, из которых 2 000 рублей можно будет потратить на посещение кинотеатров.

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