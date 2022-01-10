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Культура и отдых

Нижегородцы потратили 29 млн рублей по "Пушкинской карте"

01 февраля 2022 17:25  [95] Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Около 29 млн рублей потратили нижегородцы по "Пушкинской карте". Об этом рассказала заместитель министра культуры Нижегородской области Наталья Суханова на пресс-конференции, посвященной данному проекту.

По ее словам, сумма продаж по карте составила 29 млн рублей, из которых 4 млн были получены за январь этого года.

Также сообщается, что в Нижегородской области доступно около 1000 мероприятий, билеты на которые можно купить по "Пушкинской карте"

Ранее сообщалось, что более 75 тысяч нижегородцев уже стали обладателями "Пушкинской карты".

Также напомним, что с сегодняшнего дня стали доступны билеты в кино по "Пушкинской карте". В этом году номинал карты увеличился до 5 000 рублей, из которых 2 000 рублей можно будет потратить на посещение кинотеатров.

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Теги:
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