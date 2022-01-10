Новый антирекорд: 2799 случаев заболевания коронавирусом в Нижегородской области за сутки Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 2799 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за сутки по данным на 2 февраля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было зарегистрировано 1147 случаев заражения коронавирусом в сутки в регионе - один из самых высоких показателей с начала пандемии. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 257 030 человек.

При этом 228 463 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 290 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 10 541 человек, в том числе за последние сутки скончался 21 нижегородец. Еще 471 человек был доставлен вчера в больницы региона с подозрением на коронавирус.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 1.09. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 26%.

Напомним, что в Нижегородской области выявлено уже 69 случаев заражения "омикроном". В настоящее время в поликлиниках региона приостановлена диспансеризация.

Губернатор региона внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". Так, возвращается запрет на посещение ТЦ и ТРЦ детьми без сопровождения взрослых. Также возвращается ограничение на работу организаций общепита с 23:00 до 6:00.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1. Ардатовский – 1 534 (+13)

2. г.о.г. Арзамас – 4 484 (+35)

3. Арзамасский – 2 349 (+77)

4. Балахнинский – 8 598 (+15)

5. Богородский – 4 736 (+87)

6. Большеболдинский – 1 343 (+17)

7. Большемурашкинский – 940 (+2)

8. г.о.г. Бор – 11 753 (+126)

9. Бутурлинский – 677 (+3)

10. Вадский – 911 (+58)

11. Варнавинский район – 780 (+7)

12. Вачский – 2 193 (+4)

13. Ветлужский – 1 911 (+6)

14. Вознесенский – 963 (+3)

15. Володарский – 4 230 (+88)

16. Воротынский – 1 169 (+46)

17. Воскресенский – 1 402 (+3)

18. Выксунский – 5 073 (+115)

19. Гагинский – 1 165 (+14)

20. Городецкий – 8 423 (+74)

21. Дальнеконстантиновский – 1 298 (+113)

22. Дзержинск – 24 599 (+315)

23. Дивеевский – 1 715 (+45)

24. Княгининский – 1 073 (+7)

25. Ковернинский – 1 654 (+11)

26. Краснобаковский – 1 566 (+8)

27. Краснооктябрьский – 1 260 (+24)

28. Кстовский – 5 352 (+142)

29. Кулебакский – 4 806 (+153)

30. Лукояновский – 2 303 (+50)

31. Лысковский – 4 020 (+22)

32. Навашинский – 3 855 (+49)

33. Павловский – 7 046 (+153)

34. Первомайский – 555 (+19)

35. Перевозский – 604 (+16)

36. Пильнинский – 2 195 (+28)

37. Починковский – 2 151 (+12)

38. Семеновский – 2 241 (+48)

39. Сергачский – 2 545 (+126)

40. Сеченовский – 1 499 (+12)

41. Сокольский – 1 113 (+4)

42. Сосновский – 2 697 (+45)

43. Спасский – 633 (+7)

44. Тонкинский – 1 066 (+20)

45. Тоншаевский – 1 952 (+5)

46. Уренский – 3 352 (+62)

47. Чкаловский – 1 849 (+22)

48. Шарангский – 1 142 (+12)

49. Шатковский – 3 473 (+40)

50. Шахунский – 4 404 (+21)

51. Нижний Новгород – 98 335 (+415)