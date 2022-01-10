Новый антирекорд: 2799 случаев заболевания коронавирусом в Нижегородской области за сутки

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Еще 2799 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за сутки по данным на 2 февраля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Накануне было зарегистрировано 1147 случаев заражения коронавирусом в сутки в регионе - один из самых высоких показателей с начала пандемии. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 257 030 человек.
При этом 228 463 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 290 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 10 541 человек, в том числе за последние сутки скончался 21 нижегородец. Еще 471 человек был доставлен вчера в больницы региона с подозрением на коронавирус.
Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 1.09. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 26%.
Напомним, что в Нижегородской области выявлено уже 69 случаев заражения "омикроном". В настоящее время в поликлиниках региона приостановлена диспансеризация.
Губернатор региона внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". Так, возвращается запрет на посещение ТЦ и ТРЦ детьми без сопровождения взрослых. Также возвращается ограничение на работу организаций общепита с 23:00 до 6:00.
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:
1. Ардатовский – 1 534 (+13)
2. г.о.г. Арзамас – 4 484 (+35)
3. Арзамасский – 2 349 (+77)
4. Балахнинский – 8 598 (+15)
5. Богородский – 4 736 (+87)
6. Большеболдинский – 1 343 (+17)
7. Большемурашкинский – 940 (+2)
8. г.о.г. Бор – 11 753 (+126)
9. Бутурлинский – 677 (+3)
10. Вадский – 911 (+58)
11. Варнавинский район – 780 (+7)
12. Вачский – 2 193 (+4)
13. Ветлужский – 1 911 (+6)
14. Вознесенский – 963 (+3)
15. Володарский – 4 230 (+88)
16. Воротынский – 1 169 (+46)
17. Воскресенский – 1 402 (+3)
18. Выксунский – 5 073 (+115)
19. Гагинский – 1 165 (+14)
20. Городецкий – 8 423 (+74)
21. Дальнеконстантиновский – 1 298 (+113)
22. Дзержинск – 24 599 (+315)
23. Дивеевский – 1 715 (+45)
24. Княгининский – 1 073 (+7)
25. Ковернинский – 1 654 (+11)
26. Краснобаковский – 1 566 (+8)
27. Краснооктябрьский – 1 260 (+24)
28. Кстовский – 5 352 (+142)
29. Кулебакский – 4 806 (+153)
30. Лукояновский – 2 303 (+50)
31. Лысковский – 4 020 (+22)
32. Навашинский – 3 855 (+49)
33. Павловский – 7 046 (+153)
34. Первомайский – 555 (+19)
35. Перевозский – 604 (+16)
36. Пильнинский – 2 195 (+28)
37. Починковский – 2 151 (+12)
38. Семеновский – 2 241 (+48)
39. Сергачский – 2 545 (+126)
40. Сеченовский – 1 499 (+12)
41. Сокольский – 1 113 (+4)
42. Сосновский – 2 697 (+45)
43. Спасский – 633 (+7)
44. Тонкинский – 1 066 (+20)
45. Тоншаевский – 1 952 (+5)
46. Уренский – 3 352 (+62)
47. Чкаловский – 1 849 (+22)
48. Шарангский – 1 142 (+12)
49. Шатковский – 3 473 (+40)
50. Шахунский – 4 404 (+21)
51. Нижний Новгород – 98 335 (+415)
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