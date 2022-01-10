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Общество

Новый антирекорд: 2799 случаев заболевания коронавирусом в Нижегородской области за сутки

02 февраля 2022 12:15  [80] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 2799 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за сутки по данным на 2 февраля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было зарегистрировано 1147 случаев заражения коронавирусом в сутки в регионе - один из самых высоких показателей с начала пандемии. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 257 030 человек.

При этом 228 463 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 290 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 10 541 человек, в том числе за последние сутки скончался 21 нижегородец. Еще 471 человек был доставлен вчера в больницы региона с подозрением на коронавирус. 

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 1.09. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 26%.

Напомним, что в Нижегородской области выявлено уже 69 случаев заражения "омикроном". В настоящее время в поликлиниках региона приостановлена диспансеризация

Губернатор региона внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности".  Так, возвращается запрет на посещение ТЦ и ТРЦ детьми без сопровождения взрослых. Также возвращается ограничение на работу организаций общепита с 23:00 до 6:00. 

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1.    Ардатовский – 1 534 (+13)

2.    г.о.г. Арзамас – 4 484 (+35)   

3.    Арзамасский – 2 349 (+77)    

4.    Балахнинский – 8 598 (+15)   

5.    Богородский – 4 736 (+87)

6.    Большеболдинский – 1 343 (+17)

7.    Большемурашкинский – 940 (+2)

8.    г.о.г. Бор – 11 753 (+126)

9.    Бутурлинский – 677 (+3)  

10.  Вадский – 911 (+58)

11.  Варнавинский район – 780 (+7)

12.  Вачский – 2 193 (+4)

13.  Ветлужский – 1 911 (+6)

14.  Вознесенский – 963 (+3)    

15.  Володарский – 4 230 (+88)  

16.  Воротынский – 1 169 (+46)   

17.  Воскресенский – 1 402 (+3)           

18.  Выксунский – 5 073 (+115)   

19.  Гагинский – 1 165 (+14)        

20.  Городецкий – 8 423 (+74)

21.  Дальнеконстантиновский – 1 298 (+113)  

22.  Дзержинск – 24 599 (+315)

23.  Дивеевский – 1 715 (+45)

24.  Княгининский – 1 073 (+7)                

25.  Ковернинский – 1 654 (+11)                

26.  Краснобаковский – 1 566 (+8)     

27.  Краснооктябрьский – 1 260 (+24)    

28.  Кстовский – 5 352 (+142)

29.  Кулебакский – 4 806 (+153)           

30.  Лукояновский – 2 303 (+50)      

31.  Лысковский – 4 020 (+22)    

32. Навашинский – 3 855 (+49)

33.  Павловский – 7 046 (+153)

34.  Первомайский – 555 (+19)      

35.  Перевозский – 604 (+16)    

36.  Пильнинский – 2 195 (+28)             

37.  Починковский – 2 151 (+12)            

38.  Семеновский – 2 241 (+48)   

39.  Сергачский – 2 545 (+126)     

40.  Сеченовский – 1 499 (+12)         

41.  Сокольский – 1 113 (+4)

42.  Сосновский – 2 697 (+45)

43.  Спасский – 633 (+7)  

44.  Тонкинский – 1 066 (+20)     

45.  Тоншаевский – 1 952 (+5)  

46.  Уренский – 3 352 (+62)      

47.  Чкаловский – 1 849 (+22)       

48.  Шарангский – 1 142 (+12)           

49.  Шатковский – 3 473 (+40)    

50.  Шахунский – 4 404 (+21)     

51.   Нижний Новгород – 98 335 (+415)

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Теги:
Коронавирус Медицина и здоровье
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