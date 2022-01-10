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Культура и отдых

Выставка Сергея Бояринцева "Следы жизни" откроется 10 февраля в нижегородской галерее Futuro

04 февраля 2022 10:59  [92] Культура и отдых

Фото: пресс-служба галереи

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Выставка Сергея Бояринцева "Следы жизни" откроется 10 февраля в нижегородской галерее Futuro. Об этом сообщили в пресс-службе галереи.

Согласно информации, представленная на выставке серия работ "Следы жизни" создана в период с 2014 по 2021 год и является своего рода свидетельством процесса оформления авторской стратегии. Начавшись с эпизодических, случайных экспериментов, инспирированных найденными вещами, эта серия с каждым новым произведением все четче очерчивала круг интересов художника, фокусируясь на внимании к окружающей повседневности и возможностям изобразительного искусства проявлять ее парадоксы и аллюзии.

Соединяя классические художественные средства (мозаику, живопись), академическую технику и вдумчивое, философское отношение к предметной среде, Сергей создает произведения, которые сложно назвать просто ассамбляжами или коллажами. Лаконичные, и в тоже время многослойные работы содержат в себе отсылки и реакции на значимые явления и идеи в истории изобразительного искусства: от "Неприбранного пола" — римской мозаики II века н. э. до рэдимейдов Марселя Дюшана.

"Двигаясь снаружи во внутрь, экспозиция выставки приглашает зрителя поразмышлять о том, что такое внешнее и внутренне, публичное и личное. Совмещая пространства приватные, такие как дом, квартира и места общего пользования — улица, подъезды, художник создает напряженный диалог между разными сферами бытия человека, в которых он оставляет свои "следы жизни", - говорится в сообщении организаторов.

Для посещения вернисажа необходимо зарегистрироваться в удобном временном промежутке на Timepad.

Выставка работает с 10 февраля по 27 марта 2022.

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Теги:
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