Число заболевших коронавирусом за сутки в Нижегородской области выросло до 3458 Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

3458 заболевших коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 3 февраля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было зарегистрировано 2980 случаев заражения COVID-19 в сутки в регионе - самый высокий показатель с начала пандемии. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 263 468 человек.

При этом 230 089 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 1048 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 10 587 человек, в том числе за последние сутки скончались 26 нижегородцев. Еще 458 человек были доставлены вчера в больницы региона с подозрением на коронавирус.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 1.70. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 30%.

Напомним, что в Нижегородской области выявлено уже 69 случаев заражения "омикроном". В настоящее время в поликлиниках региона приостановлена диспансеризация.

Губернатор региона внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". Так, возвращается запрет на посещение ТЦ и ТРЦ детьми без сопровождения взрослых. Также возвращается ограничение на работу организаций общепита с 23:00 до 6:00.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1. Ардатовский – 1 599

2. г.о.г. Арзамас – 4 550

3. Арзамасский – 2 508 (+145)

4. Балахнинский – 8 655 (+17)

5. Богородский – 4 927 (+92)

6. Большеболдинский – 1 363 (+14)

7. Большемурашкинский – 940

8. г.о.г. Бор – 12 079 (+164)

9. Бутурлинский – 728 (+51)

10. Вадский – 987 (+1)

11. Варнавинский район – 801 (+15)

12. Вачский – 2 295 (+102)

13. Ветлужский – 1 911

14. Вознесенский – 1 043 (+20)

15. Володарский – 4 289 (+3)

16. Воротынский – 1 214

17. Воскресенский – 1 402

18. Выксунский – 5 229 (+93)

19. Гагинский – 1 204 (+27)

20. Городецкий – 8 728 (+168)

21. Дальнеконстантиновский – 1 435 (+24)

22. Дзержинск – 25 315 (+416)

23. Дивеевский – 1 718 (+1)

24. Княгининский – 1 073

25. Ковернинский – 1 654

26. Краснобаковский – 1 597 (+7)

27. Краснооктябрьский – 1 283

28. Кстовский – 5 519 (+81)

29. Кулебакский – 4 941 (+94)

30. Лукояновский – 2 376 (+23)

31. Лысковский – 4 160 (+107)

32. Навашинский – 3 860

33. Павловский – 7 260 (+88)

34. Первомайский – 596 (+1)

35. Перевозский – 668 (+62)

36. Пильнинский – 2 267 (+24)

37. Починковский – 2 185 (+33)

38. Семеновский – 2 289 (+24)

39. Сергачский – 2 683 (+138)

40. Сеченовский – 1 553 (+16)

41. Сокольский – 1 114

42. Сосновский – 2 699

43. Спасский – 708 (+34)

44. Тонкинский – 1 084 (+17)

45. Тоншаевский – 2 008 (+49)

46. Уренский – 3 384 (+25)

47. Чкаловский – 1 953 (+57)

48. Шарангский – 1 157 (+14)

49. Шатковский – 3 535 (+1)

50. Шахунский – 4 462 (+48)

51. Нижний Новгород – 100 437 (+1 162)