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Общество

Число заболевших коронавирусом за сутки в Нижегородской области выросло до 3458

04 февраля 2022 12:33  [111] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

3458 заболевших коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 3 февраля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было зарегистрировано 2980 случаев заражения COVID-19 в сутки в регионе - самый высокий показатель с начала пандемии. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 263 468 человек.

При этом 230 089 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 1048 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 10 587 человек, в том числе за последние сутки скончались 26 нижегородцев. Еще 458 человек были доставлены вчера в больницы региона с подозрением на коронавирус.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 1.70. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 30%.

Напомним, что в Нижегородской области выявлено уже 69 случаев заражения "омикроном". В настоящее время в поликлиниках региона приостановлена диспансеризация.

Губернатор региона внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". Так, возвращается запрет на посещение ТЦ и ТРЦ детьми без сопровождения взрослых. Также возвращается ограничение на работу организаций общепита с 23:00 до 6:00.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1.    Ардатовский – 1 599

2.    г.о.г. Арзамас – 4 550    

3.    Арзамасский – 2 508 (+145)    

4.    Балахнинский – 8 655 (+17)   

5.    Богородский – 4 927 (+92)

6.    Большеболдинский – 1 363 (+14)

7.    Большемурашкинский – 940  

8.    г.о.г. Бор – 12 079 (+164)

9.    Бутурлинский – 728 (+51)  

10.  Вадский – 987 (+1)

11.  Варнавинский район – 801 (+15)

12.  Вачский – 2 295 (+102)

13.  Ветлужский – 1 911  

14.  Вознесенский – 1 043 (+20)    

15.  Володарский – 4 289 (+3)  

16.  Воротынский – 1 214   

17.  Воскресенский – 1 402           

18.  Выксунский – 5 229 (+93)   

19.  Гагинский – 1 204 (+27)        

20.  Городецкий – 8 728 (+168)

21.  Дальнеконстантиновский – 1 435 (+24)  

22.  Дзержинск – 25 315 (+416)

23.  Дивеевский – 1 718 (+1)

24.  Княгининский – 1 073                 

25.  Ковернинский – 1 654                 

26.  Краснобаковский – 1 597 (+7)     

27.  Краснооктябрьский – 1 283     

28.  Кстовский – 5 519 (+81)

29.  Кулебакский – 4 941 (+94)           

30.  Лукояновский – 2 376 (+23)      

31.  Лысковский – 4 160 (+107)    

32. Навашинский – 3 860

33.  Павловский – 7 260 (+88)

34.  Первомайский – 596 (+1)      

35.  Перевозский – 668 (+62)    

36.  Пильнинский – 2 267 (+24)             

37.  Починковский – 2 185 (+33)            

38.  Семеновский – 2 289 (+24)   

39.  Сергачский – 2 683 (+138)      

40.  Сеченовский – 1 553 (+16)         

41.  Сокольский – 1 114  

42.  Сосновский – 2 699  

43.  Спасский – 708 (+34)  

44.  Тонкинский – 1 084 (+17)     

45.  Тоншаевский – 2 008 (+49)  

46.  Уренский – 3 384 (+25)      

47.  Чкаловский – 1 953 (+57)       

48.  Шарангский – 1 157 (+14)           

49.  Шатковский – 3 535 (+1)    

50.  Шахунский – 4 462 (+48)     

51.  Нижний Новгород – 100 437 (+1 162)

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Теги:
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