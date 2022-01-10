Полицейского задержали за "крышевание" закладчиков в Нижнем Новгороде

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Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Следователи возбудили уголовное дело в отношении полицейского полка патрульно-постовой службы УМВД России по Нижнему Новгороду. Сотрудник подозревается во взятках и вымогательстве. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, в декабре 2018 года подозреваемый неоднократно задерживал на территории Щёлоковского хутора закладчиков. При этом, обнаружив у них наркотические вещества, или увидев явные признаки наркотического опьянения, неоднократно вымогал и брал взятки за то, чтобы не привлекать их к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 228 УК РФ (хранение наркотических средств) или административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств).

Всего за указанный период он получил взятки на общую сумму более 220 тысяч рублей, которые задержанные правонарушители переводили ему на банковскую карту.

Противоправные деяния сотрудника ППС были выявлены и пресечены следователями СК во взаимодействии с сотрудниками ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Нижегородской области.

В настоящее время подозреваемый задержан, он уже дал признательные показания.

В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения, отметили в СУ СК.

Ранее сообщалось, что по итогам 11 месяцев 2021 года сотрудникам Госавтоинспекции Нижегородской области было предложено 287 взяток. В итоге к уголовной ответственности по ст. 291 УК РФ (дача взятки) и ст. 291.2 ( мелкое взяточничество) было привлечено 75 человек.

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Теги:
Взятки Следственное управление Уголовное дело
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