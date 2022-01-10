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Общество

Количество заболевших за сутки коронавирусом нижегородцев превысило 3700 человек

05 февраля 2022 12:44  [120] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

3721 заболевших коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 4 февраля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было зарегистрировано 3458 случаев заражения COVID-19 в сутки в регионе - самый высокий показатель с начала пандемии. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 267 189 человек.

При этом 21 121 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 1032 человека. Общая статистика летальных исходов достигла 10 614 человек, в том числе за последние сутки скончались 27 нижегородцев. Еще 495 человек были доставлены вчера в больницы региона с подозрением на коронавирус.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 1.70. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 30%.

Напомним, что в Нижегородской области выявлено уже 69 случаев заражения "омикроном". В настоящее время в поликлиниках региона приостановлена диспансеризация.

Губернатор региона внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". Так, возвращается запрет на посещение ТЦ и ТРЦ детьми без сопровождения взрослых. Также возвращается ограничение на работу организаций общепита с 23:00 до 6:00.

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Теги:
Коронавирус
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