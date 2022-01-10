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Общество

Количество заболевших за сутки коронавирусом в Нижегородской области превысило 5200 человек

08 февраля 2022 12:27  [137] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

5250 заболевших коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 7 февраля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было зарегистрировано 4337 случаев заражения коронавирусом в регионе - один из самых высоких показателей с начала пандемии. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 280 900 человек.

При этом 233 919 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 579 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 10 679 человек, в том числе за последние сутки скончались 19 нижегородцев. Еще 583 человека были доставлены вчера в больницы региона с подозрением на коронавирус.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 2.92. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 20%.

Напомним, что в Нижегородской области выявлено уже 268 случаев заражения "омикроном". В настоящее время в поликлиниках региона приостановлена диспансеризация.

Губернатор региона внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". Так, возвращается запрет на посещение ТЦ и ТРЦ детьми без сопровождения взрослых. Также возвращается ограничение на работу организаций общепита с 23:00 до 6:00.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1.    Ардатовский – 1 599

2.    г.о.г. Арзамас – 4 693 (+13)   

3.    Арзамасский – 2 677 (+7)    

4.    Балахнинский – 8 797 (+33)   

5.    Богородский – 5 095

6.    Большеболдинский – 1 373  

7.    Большемурашкинский – 940  

8.    г.о.г. Бор – 12 320 (+1)

9.    Бутурлинский – 838   

10.  Вадский – 1 086

11.  Варнавинский район – 833

12.  Вачский – 2 376 (+26)

13.  Ветлужский – 1 951 (+8)  

14.  Вознесенский – 1 059    

15.  Володарский – 4 489 (+110)  

16.  Воротынский – 1 338   

17.  Воскресенский – 1 408           

18.  Выксунский – 5 416    

19.  Гагинский – 1 205         

20.  Городецкий – 9 275 (+179)

21.  Дальнеконстантиновский – 1 508 (+68)  

22.  Дзержинск – 26 288 (+173)

23.  Дивеевский – 1 832  

24.  Княгининский – 1 092                 

25.  Ковернинский – 1 718                 

26.  Краснобаковский – 1 654      

27.  Краснооктябрьский – 1 308      

28.  Кстовский – 6 006 (+58)

29.  Кулебакский – 5 281 (+105)           

30.  Лукояновский – 2 389      

31.  Лысковский – 4 270     

32. Навашинский – 3 932

33.  Павловский – 7 660 (+1)

34.  Первомайский – 596       

35.  Перевозский – 684    

36.  Пильнинский – 2 356              

37.  Починковский – 2 226             

38.  Семеновский – 2 382 (+17)   

39.  Сергачский – 2 836 (+4)      

40.  Сеченовский – 1 592          

41.  Сокольский – 1 156  

42.  Сосновский – 2 902 (+143)  

43.  Спасский – 743 (+1)

44.  Тонкинский – 1 129 (+5)     

45.  Тоншаевский – 2 121 (+13)  

46.  Уренский – 3 465 (+17)      

47.  Чкаловский – 2 089 (+6)       

48.  Шарангский – 1 268 (+27)           

49.  Шатковский – 3 735     

50.  Шахунский – 4 648 (+14)     

51.  Нижний Новгород – 111 223 (+4 221)

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Теги:
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