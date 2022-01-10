Количество заболевших за сутки коронавирусом в Нижегородской области превысило 5200 человек

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5250 заболевших коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 7 февраля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Накануне было зарегистрировано 4337 случаев заражения коронавирусом в регионе - один из самых высоких показателей с начала пандемии. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 280 900 человек.
При этом 233 919 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 579 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 10 679 человек, в том числе за последние сутки скончались 19 нижегородцев. Еще 583 человека были доставлены вчера в больницы региона с подозрением на коронавирус.
Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 2.92. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 20%.
Напомним, что в Нижегородской области выявлено уже 268 случаев заражения "омикроном". В настоящее время в поликлиниках региона приостановлена диспансеризация.
Губернатор региона внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". Так, возвращается запрет на посещение ТЦ и ТРЦ детьми без сопровождения взрослых. Также возвращается ограничение на работу организаций общепита с 23:00 до 6:00.
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:
1. Ардатовский – 1 599
2. г.о.г. Арзамас – 4 693 (+13)
3. Арзамасский – 2 677 (+7)
4. Балахнинский – 8 797 (+33)
5. Богородский – 5 095
6. Большеболдинский – 1 373
7. Большемурашкинский – 940
8. г.о.г. Бор – 12 320 (+1)
9. Бутурлинский – 838
10. Вадский – 1 086
11. Варнавинский район – 833
12. Вачский – 2 376 (+26)
13. Ветлужский – 1 951 (+8)
14. Вознесенский – 1 059
15. Володарский – 4 489 (+110)
16. Воротынский – 1 338
17. Воскресенский – 1 408
18. Выксунский – 5 416
19. Гагинский – 1 205
20. Городецкий – 9 275 (+179)
21. Дальнеконстантиновский – 1 508 (+68)
22. Дзержинск – 26 288 (+173)
23. Дивеевский – 1 832
24. Княгининский – 1 092
25. Ковернинский – 1 718
26. Краснобаковский – 1 654
27. Краснооктябрьский – 1 308
28. Кстовский – 6 006 (+58)
29. Кулебакский – 5 281 (+105)
30. Лукояновский – 2 389
31. Лысковский – 4 270
32. Навашинский – 3 932
33. Павловский – 7 660 (+1)
34. Первомайский – 596
35. Перевозский – 684
36. Пильнинский – 2 356
37. Починковский – 2 226
38. Семеновский – 2 382 (+17)
39. Сергачский – 2 836 (+4)
40. Сеченовский – 1 592
41. Сокольский – 1 156
42. Сосновский – 2 902 (+143)
43. Спасский – 743 (+1)
44. Тонкинский – 1 129 (+5)
45. Тоншаевский – 2 121 (+13)
46. Уренский – 3 465 (+17)
47. Чкаловский – 2 089 (+6)
48. Шарангский – 1 268 (+27)
49. Шатковский – 3 735
50. Шахунский – 4 648 (+14)
51. Нижний Новгород – 111 223 (+4 221)
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