Количество заболевших за сутки коронавирусом в Нижегородской области превысило 5200 человек Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

5250 заболевших коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 7 февраля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было зарегистрировано 4337 случаев заражения коронавирусом в регионе - один из самых высоких показателей с начала пандемии. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 280 900 человек.

При этом 233 919 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 579 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 10 679 человек, в том числе за последние сутки скончались 19 нижегородцев. Еще 583 человека были доставлены вчера в больницы региона с подозрением на коронавирус.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 2.92. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 20%.

Напомним, что в Нижегородской области выявлено уже 268 случаев заражения "омикроном". В настоящее время в поликлиниках региона приостановлена диспансеризация.

Губернатор региона внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". Так, возвращается запрет на посещение ТЦ и ТРЦ детьми без сопровождения взрослых. Также возвращается ограничение на работу организаций общепита с 23:00 до 6:00.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1. Ардатовский – 1 599

2. г.о.г. Арзамас – 4 693 (+13)

3. Арзамасский – 2 677 (+7)

4. Балахнинский – 8 797 (+33)

5. Богородский – 5 095

6. Большеболдинский – 1 373

7. Большемурашкинский – 940

8. г.о.г. Бор – 12 320 (+1)

9. Бутурлинский – 838

10. Вадский – 1 086

11. Варнавинский район – 833

12. Вачский – 2 376 (+26)

13. Ветлужский – 1 951 (+8)

14. Вознесенский – 1 059

15. Володарский – 4 489 (+110)

16. Воротынский – 1 338

17. Воскресенский – 1 408

18. Выксунский – 5 416

19. Гагинский – 1 205

20. Городецкий – 9 275 (+179)

21. Дальнеконстантиновский – 1 508 (+68)

22. Дзержинск – 26 288 (+173)

23. Дивеевский – 1 832

24. Княгининский – 1 092

25. Ковернинский – 1 718

26. Краснобаковский – 1 654

27. Краснооктябрьский – 1 308

28. Кстовский – 6 006 (+58)

29. Кулебакский – 5 281 (+105)

30. Лукояновский – 2 389

31. Лысковский – 4 270

32. Навашинский – 3 932

33. Павловский – 7 660 (+1)

34. Первомайский – 596

35. Перевозский – 684

36. Пильнинский – 2 356

37. Починковский – 2 226

38. Семеновский – 2 382 (+17)

39. Сергачский – 2 836 (+4)

40. Сеченовский – 1 592

41. Сокольский – 1 156

42. Сосновский – 2 902 (+143)

43. Спасский – 743 (+1)

44. Тонкинский – 1 129 (+5)

45. Тоншаевский – 2 121 (+13)

46. Уренский – 3 465 (+17)

47. Чкаловский – 2 089 (+6)

48. Шарангский – 1 268 (+27)

49. Шатковский – 3 735

50. Шахунский – 4 648 (+14)

51. Нижний Новгород – 111 223 (+4 221)