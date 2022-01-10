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Анонсы событий для СМИ на 10 февраля 2022 года
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Общество

Число заболевших коронавирусом за сутки нижегородцев снизилось до 5120

10 февраля 2022 12:35  [60] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

5120 заболевших коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 9 февраля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было зарегистрировано 5744 заболевших коронавирусом в регионе - пока это самый высокий показатель с начала пандемии. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 291 764 человек.

При этом 236 830 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 1410 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 10 717 человек, в том числе за последние сутки скончался 21 нижегородец. Еще 604 человека были доставлены вчера в больницы региона с подозрением на коронавирус.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 1.50. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 19%.

Напомним, что в Нижегородской области выявлено уже 268 случаев заражения "омикроном". В настоящее время в поликлиниках региона приостановлена диспансеризация.

Губернатор региона внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". Так, возвращается запрет на посещение ТЦ и ТРЦ детьми без сопровождения взрослых. Также возвращается ограничение на работу организаций общепита с 23:00 до 6:00.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1.     Ардатовский – 1 803 (+177)

2.     г.о.г. Арзамас – 4 821 (+1)   

3.     Арзамасский – 2 682     

4.     Балахнинский – 8 933 (+52)   

5.     Богородский – 5 194 (+78)

6.     Большеболдинский – 1 389   

7.     Большемурашкинский – 1 003 (+11)  

8.     г.о.г. Бор – 12 532 (+99)

9.     Бутурлинский – 927 (+88)   

10.  Вадский – 1 086

11.  Варнавинский район – 833

12.  Вачский – 2 523  

13.  Ветлужский – 1 959 (+5)  

14.  Вознесенский – 1 120 (+60)  

15.  Володарский – 4 566 (+77)   

16.  Воротынский – 1 455 (+30)   

17.  Воскресенский – 1 423 (+10)           

18.  Выксунский – 5 487 (+42)    

19.  Гагинский – 1 291 (+86)         

20.  Городецкий – 9 573 (+172)

21.  Дальнеконстантиновский – 1 616   

22.  Дзержинск – 27 132 (+471)

23.  Дивеевский – 1 833 (+1)  

24.  Княгининский – 1 110 (+18)                 

25.  Ковернинский – 1 788 (+68)                 

26.  Краснобаковский – 1 672 (+6)      

27.  Краснооктябрьский – 1 373 (+65)      

28.  Кстовский – 6 115 (+51)

29.  Кулебакский – 5 469 (+48)           

30.  Лукояновский – 2 408 (+7)      

31.  Лысковский – 4 430 (+48)     

32. Навашинский – 3 985

33.  Павловский – 7 752 (+54)

34.  Первомайский – 598        

35.  Перевозский – 685     

36.  Пильнинский – 2 394 (+38)              

37.  Починковский – 2 226             

38.  Семеновский – 2 439 (+38)   

39.  Сергачский – 2 907 (+1)      

40.  Сеченовский – 1 626 (+34)         

41.  Сокольский – 1 262 (+19)  

42.  Сосновский – 3 041 (+139)   

43.  Спасский – 775 (+12)

44.  Тонкинский – 1 136 (+6)     

45.  Тоншаевский – 2 142 (+11)  

46.  Уренский – 3 493 (+14)      

47.  Чкаловский – 2 127        

48.  Шарангский – 1 287 (+11)           

49.  Шатковский – 3 831 (+39)     

50.  Шахунский – 4 670 (+14)     

51.  Нижний Новгород – 117 799 (+2 919)

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Теги:
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