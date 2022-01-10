Число заболевших коронавирусом за сутки нижегородцев снизилось до 5120 Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

5120 заболевших коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 9 февраля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было зарегистрировано 5744 заболевших коронавирусом в регионе - пока это самый высокий показатель с начала пандемии. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 291 764 человек.

При этом 236 830 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 1410 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 10 717 человек, в том числе за последние сутки скончался 21 нижегородец. Еще 604 человека были доставлены вчера в больницы региона с подозрением на коронавирус.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 1.50. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 19%.

Напомним, что в Нижегородской области выявлено уже 268 случаев заражения "омикроном". В настоящее время в поликлиниках региона приостановлена диспансеризация.

Губернатор региона внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". Так, возвращается запрет на посещение ТЦ и ТРЦ детьми без сопровождения взрослых. Также возвращается ограничение на работу организаций общепита с 23:00 до 6:00.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1. Ардатовский – 1 803 (+177)

2. г.о.г. Арзамас – 4 821 (+1)

3. Арзамасский – 2 682

4. Балахнинский – 8 933 (+52)

5. Богородский – 5 194 (+78)

6. Большеболдинский – 1 389

7. Большемурашкинский – 1 003 (+11)

8. г.о.г. Бор – 12 532 (+99)

9. Бутурлинский – 927 (+88)

10. Вадский – 1 086

11. Варнавинский район – 833

12. Вачский – 2 523

13. Ветлужский – 1 959 (+5)

14. Вознесенский – 1 120 (+60)

15. Володарский – 4 566 (+77)

16. Воротынский – 1 455 (+30)

17. Воскресенский – 1 423 (+10)

18. Выксунский – 5 487 (+42)

19. Гагинский – 1 291 (+86)

20. Городецкий – 9 573 (+172)

21. Дальнеконстантиновский – 1 616

22. Дзержинск – 27 132 (+471)

23. Дивеевский – 1 833 (+1)

24. Княгининский – 1 110 (+18)

25. Ковернинский – 1 788 (+68)

26. Краснобаковский – 1 672 (+6)

27. Краснооктябрьский – 1 373 (+65)

28. Кстовский – 6 115 (+51)

29. Кулебакский – 5 469 (+48)

30. Лукояновский – 2 408 (+7)

31. Лысковский – 4 430 (+48)

32. Навашинский – 3 985

33. Павловский – 7 752 (+54)

34. Первомайский – 598

35. Перевозский – 685

36. Пильнинский – 2 394 (+38)

37. Починковский – 2 226

38. Семеновский – 2 439 (+38)

39. Сергачский – 2 907 (+1)

40. Сеченовский – 1 626 (+34)

41. Сокольский – 1 262 (+19)

42. Сосновский – 3 041 (+139)

43. Спасский – 775 (+12)

44. Тонкинский – 1 136 (+6)

45. Тоншаевский – 2 142 (+11)

46. Уренский – 3 493 (+14)

47. Чкаловский – 2 127

48. Шарангский – 1 287 (+11)

49. Шатковский – 3 831 (+39)

50. Шахунский – 4 670 (+14)

51. Нижний Новгород – 117 799 (+2 919)